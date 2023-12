Voorlopig geen enkele Franstalige uitnodigingsbrief voor verkiezingen in faciliteitengemeente Spiere-Helkijn: “Wij zijn voorbeeld van hoe het moet”

Op 22 november ontstond er commotie op de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over de oproepingsbrieven voor de verkiezingen, die in 2018 in sommige faciliteitengemeenten automatisch in het Frans werden verstuurd. Burgemeester Walraet geeft aan dat in Spiere-Helkijn de brieven in het Nederlands worden verstuurd en dat hij voorlopig geen weet heeft van een aanvraag tot een Franstalige uitnodigingsbrief.

Vlaams Parlementslid Inez De Coninck (N-VA) stelde tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 22 november een actuele – al werd de actualiteit ervan door de minister in vraag gesteld – vraag aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open VLD). De Coninck vroeg zich af welke stappen de minister zal zetten om ervoor te zorgen dat bij de volgende lokale verkiezingen in de faciliteitengemeenten de uitnodigingsbrieven in het Nederlands verstuurd worden.

De N-VA-politica verwees daarmee naar enkele faciliteitengemeenten voor Franstaligen in het Vlaams Gewest die in de aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen de oproepingsbrieven automatisch in het Frans hadden verstuurd, terwijl dat normaal gezien enkel op vraag van de burger gebeurt. Er was ook enige commotie rond de campagnevoering in het Frans in die gemeenten, wat voor alle duidelijkheid niet verboden is.

De vraag van De Coninck had vooral op enkele faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand betrekking, maar hoe zit het met het rondsturen van de uitnodigingsbrieven in de Zuid-West-Vlaamse faciliteitengemeente Spiere-Helkijn?

Geen aanvragen

“De uitzendbrieven worden hier automatisch in het Nederlands verstuurd”, zegt burgemeester Dirk Walraet (Lijst Burgemeester). “Er is naar mijn weten geen enkele inwoner die al eens een omzendbrief in het Frans heeft aangevraagd.”

Nochtans is volgens de burgemeester de meerderheid van de burgers van Spiere-Helkijn Franstalig. Taaltellingen zijn sinds de Taalwet echter verboden, maar de burgervader geeft aan die indruk te krijgen aan de balie in het gemeentehuis en krijgt ook dezelfde signalen vanuit de scholen. “Hier worden de twee talen gesproken. We voeren dus ook campagne in de twee talen. Dat is logisch.”

“Voor mij maakt het niet uit of de mensen Nederlands- of Franstalig zijn. Dat is allemaal hetzelfde. Ik ben zelf afkomstig van rond Brugge, maar heb mijn Frans geperfectioneerd nadat ik naar hier was verhuisd. Spiere-Helkijn is eigenlijk gewoon een voorbeeld van hoe een faciliteitengemeente kan en moet zijn.”

Bijzonder tevreden

Ook voor Vincent Devos, gemeenteraadslid en fractieleider van oppositiepartij Team+, is er geen vuiltje aan de lucht: “De toepassing van de taalwetgeving wordt in onze gemeente gerespecteerd en het spreekt voor zich dat de oproepingsbrieven in het Nederlands worden opgestuurd. Ik heb geen weet van oproepingsbrieven die achteraf op vraag van een inwoner in het Frans moeten worden opgestuurd. In onze gemeente begrijpen de meeste mensen dat het om een oproepingsbrief voor de verkiezingen gaat, en bijna niemand stoort zich hieraan.”

“Communicatie met de inwoners gebeurt wél in beide landstalen en dat vinden wij prima. Meerderheid en oppositie zijn het hiermee eens. Dit is nooit een punt van discussie geweest en we zijn bijzonder tevreden met die tweetaligheid. De verstandhouding tussen Nederlandstaligen en Franstaligen is dan ook opperbest, er is geen animositeit tussen Walen en Vlamingen.”

Devos is zo dezelfde mening toegedaan als de burgemeester: “Ik denk dat we een voorbeeld zijn van hoe het wél kan… Sommigen kunnen hier nog een punt aan zuigen.”

“Ik moet wel toegeven dat het niet altijd evident is. Nederlandstalige inwoners zullen meer interesse tonen in bijvoorbeeld Vlaamse artiesten, en vice versa. Dit jaar hebben we een mooi compromis gevonden: Sandra Kim komt naar Spiere-Helkijn. Dat is een prima keuze, want ze won in 1986 als eerste Belgische kandidate het Eurovisiesongfestival, maar ze won in november 2020 ook het VTM-programma The Masked Singer op de Vlaamse televisie. Ze deed overigens ooit een Nederlandstalige performance met Luc Steeno.”

“Wij volgen de taalwetgeving, maar wel met een verbindende communicatie” -Vincent Devos, Team+ (oppositie)

Tweetalige folders

Team+ voert campagne in de twee talen, en daar ziet Devos geen graten in. “Wij communiceren uiteraard in beide landstalen. We zijn de vertegenwoordigers van alle inwoners van onze gemeente en het is dus logisch dat we in twee talen communiceren. Folders die we rondsturen zijn dus altijd in het Nederlands én in het Frans opgemaakt. Wij volgen de taalwetgeving, maar dan wel met een verbindende communicatie”, besluit de fractieleider.