Voorbereidende werken afbraak Diksmuidse Boterhalle maandag van start

Ter voorbereiding van de bouw van een nieuwe evenementenhal, gaat de huidige Boterhalle aan de Grote Markt binnenkort onder de sloophamer. De voorbereidende werken gaan maandag 24 oktober van start.

“De firma Deneire nv uit Diksmuide zal de sloopwerken in opdracht van de stad uitvoeren voor een kostprijs van € 102.003,25, exclusief btw”, laat het stadsbestuur weten. “In de week van 24 oktober starten de voorbereidende werken met het inrichten en afzetten van de werfzone. Daarna start de ontmanteling aan de binnenkant van het gebouw. De hinder op het vlak van geluid, stof en transport blijft hierbij beperkt.”

In de week van 31 oktober geniet de aannemer van een week herfstvakantie en wordt er dus ook niet gewerkt. “Na de herfstvakantie vinden gedurende een 3- à 4-tal weken de effectieve afbraakwerken plaats. De aannemer zal alle moeite doen om de stof- en lawaaihinder zoveel mogelijk te beperken. Alle transport verloopt via de Konijnenstraat en de Maria Doolaeghestraat. De Konijnenstraat blijft in regel vrij toegankelijk, maar zal op bepaalde momenten wel afgesloten worden om de veiligheid te garanderen. Het huidige poortgebouw langs de inrit aan de Koning Albertstraat en de boog aan de zijde van de Grote Markt worden niet afgebroken.”

Archeologisch onderzoek

Na de afbraak van het gebouw gebeuren de grondwerken onder begeleiding van een archeoloog. “Aan de hand van enkele proefsleuven en -putten wordt het archeologisch onderzoek uitgevoerd op de site. Momenteel is er nog geen concrete timing voor de bouw van de nieuwe evenementenhal”, klinkt het verder nog.

Eerder was er sprake dat alles zou klaar zijn tegen 2024.