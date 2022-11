Voor de derde maal op rij geen nieuwjaarsreceptie in Mesen

Net als in andere Vlaamse gemeenten publiceerde Mesen eerder een lijst met de genomen maatregelen om de stijgende energiekosten te beperken. Zo wordt voor de derde keer op rij geen nieuwjaarsreceptie georganiseerd in de kleinste stad van het land. Oppositiepartij Respect! is niet tevreden.

“Kunnen we de verenigingen niet aanspreken om toch een bijeenkomst voor de Mesenaars te organiseren?” vroeg gemeenteraadslid Evelyne Wybo (Respect!) zich af tijdens de voorbije gemeenteraadszitting.

Evelyne Wybo heeft begrip voor de genomen maatregelen maar kijkt toch uit naar een samenkomst bij de start van het nieuwe jaar. “Een donkere winter hoeft geen donkere tijd te zijn. Dat de stad geen gratis drankjes aanbiedt, is voor mij geen reden om niet met de Mesenaars samen te komen.” Het gemeenteraadslid stelt voor om de Mesense verenigingen aan te spreken. “We kunnen alles buiten organiseren zodat we koelelementen uitsparen. Gratis drinken bepaalt de sfeer van zo’n evenement niet. Gezellig samenzijn is belangrijker en kan mits een kleine bijdrage van iedereen”, vertelt Evelyne. Haar voorstel gaat naar de cultuurraad. Burgemeester Sandy Evrard (MLM) is alvast enthousiast. “Ik kom met plezier een glaasje drinken en de handen uit de mouwen steken.” De Mesense burgemeester vraagt wel begrip voor de eerder genomen maatregelen. “Er komt mede door de nieuwe verdeelsleutel van de brandweerzone een financiële chaos op ons af.”

Geen kerstverlichting

De inwoners krijgen dit jaar ook geen eindejaarsgeschenk in de bus en er zijn geen gratis kerstbomen. Er komt ook geen kerstverlichting in de stad. Ondertussen werden in Mesen de lichten gedoofd tijdens de week en is het toeristisch infopunt op de Mesense markt dicht tot en met de paasvakantie. De burgemeester ergerde zich recent aan toeristen die enkel de toiletten gebruikten en geen oog hadden voor de lopende tentoonstelling. “Dit brengt ons niets op, in tegendeel, we zien 10 liter per toiletbezoek naar de riolering lopen.”

Autodelen

Burgemeester Evrard blikte al even vooruit op de volgende gemeenteraad. Dan komt het autodelen ter sprake, een systeem waarbij personen gezamenlijk van een auto of wagenpark gebruik maken. “Dit komt er voor iedereen, niet alleen voor de ambtenaren en de gemeenteraadsleden”, besluit de burgemeester. (MDN)