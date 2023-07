Voor Brugge pakt uit met drie onderwijsmensen voor kiesstrijd in oktober 2024

De lijst ‘Voor Brugge’ pakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 uit met drie kandidaten uit het onderwijs: Laure Somers, Niko Verrecas en Grietje Dubois.

Laure Somers uit Sint-Andries is ‘ondersteuner’ in het Brugs onderwijs: “Ik heb als fiere mama van twee kinderen gezien hoe belangrijk het is om kinderen de best mogelijke start in het leven te geven. Daarom wil ik me inzetten voor meer kinderopvang in onze stad. Niet enkel voor de sociale ontwikkeling van het kind, ook voor ouders die willen werken en of studeren, biedt kinderopvang een uitkomst.”

Inclusie

“We moeten ook werken aan inclusie en ervoor zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt. Een gezonde samenleving zonder discriminatie. Inclusie leidt tot creativiteit en meer begrip. Mensen met verschillende perspectieven en achtergronden die samenwerken.”

Een andere manier waarop we Brugge beter kunnen maken, is door een app te ontwikkelen die alles bundelt wat onze stad te bieden heeft. Of je nu op zoek bent naar een goed restaurant, een leuke activiteit of gewoon wat inspiratie, deze app zal je helpen alles te vinden wat je nodig hebt.”

Speelfontein

Niko Verrecas uit Sint-Andries is wiskunde leerkracht in de Sint-Jozef Humaniora en heeft samen met zijn vriendin Indra Maeseele een cateringzaak/evenementenbureau Fait le Feu met BBQ als rode draad:

“Brugge is een fantastische plek om te wonen en werken, hier kunnen we enkel enorm trots op zijn. De gemeentepolitiek spreekt mij al een tijdje aan, maar ik vond het altijd moeilijk om ten volle achter een kleur te gaan staan.”

Nico Verrecas.

“We moeten het groen in onze stad doen bloeien. Een speelfontein voor kinderen zou mensen samenbrengen, een hondenweide op ongebruikt groen eveneens. Het parkeerbeleid, bussenbeleid en cruisebeleid gestructureerd aanpakken zodat meer mensen gelukkig zijn dan op heden. Horeca optimaliseren, daklozenopvang herbekijken, de leegstaande ruimtes boven de winkels in de winkelstraten zinvol benutten…”

Adults only…

Grietje Dubois uit Male is administratief medewerker/opvoeder in de Freinetschool Context in Sint-Kruis. Zij stelt: “Brugge moet overal even mooi zijn: elke deelgemeente telt! Voor mij zijn bevragingen aan de Bruggelingen zelf uiterst belangrijk: wat vinden ze goed, wat missen ze, hebben ze zelf voorstellen…”

Grietje Dubois.

“Mijn hart bloedt als ik de vele, leegstaande winkels in de Brugse binnenstad zie. Ik besef meer dan ooit de nood om meer jonge ondernemers en betaalbare panden in onze stad. Hier zal ik me graag voor inzetten! Daarnaast moeten we ook Zeebrugge opnieuw bruisend maken. Het praktische deel, namelijk de trein, hebben we al. Misschien kunnen we ook pop-ups realiseren tussen Pasen en oktober, een adults only, openluchtzwembad …”