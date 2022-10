Vlaamse gemeente met langste naam krijgt kortste URL: langemark-poelkapelle.be wordt lp.be

Samen met Scherpenheuvel-Zichem deelt Langemark-Poelkapelle de eerste plaats wat langste gemeentenaam van Vlaanderen betreft. Online zorgde de lange domeinnaam langemark-poelkapelle.be wel voor wat ongemak. Vandaar dat het gemeentebestuur nu kiest voor een nieuwe URL, namelijk lp.be. Samen met as.be meteen ook de kortste gemeente-URL van Vlaanderen.

De website van de gemeente Langemark-Poelkapelle is vanaf nu bereikbaar via lp.be. De domeinnaam langemark-poelkapelle.be blijft nog steeds bestaan, maar is vanaf nu met het kort en krachtige lp.be snel bereikbaar. “Ook wie mailt naar een medewerker van het bestuur, hoeft niet meer het lange langemark-poelkapelle.be-adres in te tikken”, zegt schepen van Communicatie Laurent Hoornaert (Tope8920). “Zo kan je de communicatiedienst vanaf nu bereiken door te mailen naar info@lp.be. De oude mailadressen blijven bestaan. Stuur je een mail naar info@langemark-poelkapelle.be, dan zal je mail nog steeds vlot de communicatiedienst bereiken.”

Nieuwe huisstijl

Begin 2019 ontwikkelde inwoner Florian Broeckaert een nieuwe huisstijl voor het bestuur. Zijn ontwerp haalde het in een poll van drie andere ontwerpen. “Hij bezorgde ons een mooi en modern logo, een combinatie van de letters ‘LP’ in een rode kleur. De nieuwe huisstijl werd al grotendeels geïmplementeerd in de communicatie van het bestuur, maar wordt nu nog verder doorgevoerd”, vervolgt Hoornaert. “In mei kreeg het infokrantje al een facelift. ‘Infoflash’ kreeg de duidelijke en eenvoudige naam ‘Info uit LP’, de inhoud werd opgefrist met een mix aan interviews, mooie beelden en kort nieuws. Ook de infoborden aan de invalswegen worden steeds opgemaakt in de nieuwe huisstijl.”

Wagenpark

Ook het wagenpark krijgt een update met het nieuwe logo. Van de 28 verzekerde voertuigen van de gemeente die op de openbare weg komen, zijn er al ongeveer 17 voorzien van het nieuwe logo. “De bestel- en vrachtwagens van het bestuur moeten duidelijk herkenbaar zijn in het straatbeeld, maar heel wat wagens hadden nog verschillende oude logo’s op de zijdeuren staan, van wapenschilden tot logo’s van het vroegere OCMW. Met als resultaat een wirwar van namen en logo’s. Deze oude logo’s zijn nu vervangen door het nieuwe logo dat in 2019 in gebruik werd genomen”, besluit Laurent Hoornaert. (TOGH)