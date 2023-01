Vlaams parlementslid Maaike De Vreese trekt Brugse N-VA-lijst

In de goed volgelopen polyvalente zaal van ontmoetingscentrum Xaverinanen werd Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (38) vanavond voorgesteld als lijsttrekker voor de Brugse gemeenteraadsverkiezingen. “We willen de gemeenteraadsverkiezingen winnen en de stad mee besturen”, klonk het ambitieus.

Een grote verrassing was het niet echt, de aanduiding en voorstelling van Vlaamse parlementslid Maaike De Vreese als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024. De achtendertigjarige criminologe, die de politieke leerde kennen als adviseur op het kabinet van toenmalige staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken, wordt immers al een tijdje naar voor door de nationale partijtop. Tot twee keer toe werd ze voorgesteld als nationaal ondervoorzitter maar de erg onafhankelijke en eigenzinnige partijraad koos telkens voor een andere kandidaat. Maar nu mag ze het in Brugge dus toch als lijsttrekker de N-VA troepen aanvoeren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het lokale partijbestuur van N-VA, met afdelingsvoorzitter Joël Boussemaere op kop, stelde de lijsttrekker voor tijdens de nieuwjaarsreceptie in het ontmoetingscentrum Xaverianen in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels.

N-VA Brugge hield eraan ook nationale kleppers te betrekken bij de voorstelling van de nieuwe kopvrouw. Zo was Vlaams minister Mathias Diependaele aanwezig om een toespraak te houden over onder meer de verwezenlijkingen van de Vlaamse regering en ook om erop te wijzen wat er in zijn ogen allemaal verkeerd liep met de Vivaldi-regering op federaal vlak. Vervolgens werd een filmpje vertoond waarbij Antwerp burgemeester en nationaal voorzitter Bart De Wever Maaike De Vreese aanprees als ideale lijsttrekker voor Brugge.

Maaike Devreese zelf toonde zich in haar toespraak bijzonder tevreden en zelfs geëmotioneerd omdatg ze zich verzekerd weet van de steun van alle Brugse N-VA-raads- en bestuursleden. Ook de gemeenteraadsfractie van N-VA, met uitzondering van Martine Bruggeman die kennelijk op terugweg uit Zuid-Afrika was, werd op het podium geroepen en geprezen voor het harde werk dat werk geleverd. Afscheidsnemend gemeenteraadslid Dirk Barbier, die wordt opgevolgd door de jonge Ilse Coopman (30) werd nog eens extra bedankt voor zijn inzet. “Onze gemeenteraadsleden krijgen zeker ook allemaal een prominente plaats op de lijst maar daarover zullen we later nog communiceren”, liet afdelingsvoorzitter Joël Boussemaere verstaan.

de ‘Brugse Sander Loones’

Opmerkelijk was het groot applaus voor gemeenteraadslid Geert Vantieghem die omwille van zijn doorgronden van de stadsfinanciën de ‘Brugse Sander Loones’ werd genoemd; verwijzend dus naar het federaal parlementslid voor N-VA dat de regering in verlegenheid bracht door te wijzen op fouten in de begroting. “Met dit team gaan we de gemeenteraadsverkiezingen winnen en de stad mee besturen”, klonk Maaike De Vreese ambitieus.

“Dagelijks pendel ik nar de hoofdstad en klop ik op allerlei regeringsdeuren en parlementsbanken voor economische kwesties, havendossiers, sociale aangelegenheden en culturele vragen die Brugge aanbelangen. Tegelijk ijver ik voor extra middelen voor Brugse scholen, sportinstellingen en meer verkeersveiligheid. ‘k en Brugge oltied in m’n herte.’” Over de andere plaatsen op de lijst werd nog niet officieel gecommuniceerd. Daarmee zou de lokale partij-afdeling wachten tot de 11-juli-vieringen. Al begrepen we wel dat gemeenteraadslid Nele Caus toch echt wel mikt op de derde plaats op de lijst, mogelijk na Geert Vantieghem op twee.