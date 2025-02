Vlaams minister Hilde Crevits op bezoek in Oostende en krijgt mooi cadeau mee naar huis

Donderdagmorgen bracht minister Hilde Crevits een bezoek aan Oostende. Ze sprake er met het schepencollege, bezocht De Katrol en nam poolshoogte op twee locaties in het Sociaal Huis.

Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) is bevoegd voor onder meer stedenbeleid, integratie en inburgering. Haar bezoek startte met een werkvergadering met het schepencollege. “We hebben de uitdagingen besproken waarmee Oostende te kampen heeft, waaronder de woonproblematiek. Veel totaal verouderde huizen die moeten gerenoveerd worden, botsen op Vlaamse regelgeving. Ik hoorde een grote bekommernis omtrent wonen, waarbij ze nieuwe woonvormen willen opgenomen zien in de regelgeving.” Burgemeester John Crombez (Vooruit Plus) : “We gaven aan dat wonen voor ons een prioriteit is en hebben ook uitgebreid gepraat over het activeren, de jobs in Oostende, de werking met de VDAB en integratie. Het boeide haar heel erg.”

Inburgering

Een tweede problematiek die we uitgebreid bespraken is die van inburgering en integratie. Er zijn veel mensen die aan de slag zijn en tegelijk een cursus integratie moeten volgen maar dat moeilijk kunnen combineren. Ik hoorde van de burgemeester dat hier ook bedrijven zijn die zo’n lessen geven. Ik wil zeker kijken hoe we de Vlaamse regelgeving kunnen aanpassen dat bedrijven ook zelf kunnen zorgen voor lessen Nederlands of maatschappelijke ontwikkeling”, zo duidde minister Crevits na haar onderhoud. Daarin kam ook het dossier van het Thermae Palace aan bod. Burgemeester John Crombez : “We hebben de minister niets specifieks gevraagd, maar wel het dossier wel uitgebreid besproken. Het ging vooral over wonen, de thermen, integratie en samenleven.”

Katrol

Daarna trok de minister naar De Katrol, die gezinnen met kinderen in een kwetsbare situatie begeleidt door er aan huis studenten langs te sturen om hen te begeleiden. Hilde Crevits : “Ik leerde deze organisatie kennen toen ik nog minister van onderwijs was. Ze leveren erg waardevol werk. Er zijn in Vlaanderen inmiddels 37 Katrol-werkingen. Ik ken daarom voor dit jaar 125.000 euro steun toe.” Hilde Crevits bezocht ook het Sociaal Huis waar ze bij de dienst Activering hoorde hoe ze met de leeflooncliënten aan de slag gaan. Ze bezocht ook een opleiding waar het Sociaal Huis nagaat welke competities de cliënten hebben.

Leuke momenten

De minister stond er op om een selfie te nemen met het schepencollege. Ze houdt aan haar bezoek aan de badstad wellicht goede herinneringen over: ze mocht het Gulden Boek tekenen met daarin een portret van de hand van Seamoose. Ze kreeg vervolgens ook een kader met dat werk mee. “Een mooi geschenk. Ik ben geboeid door het woord ‘elders’ in het gedicht omdat mijn dochter net een bedrijfje met dezelfde naam startte”, verklapte ze. Bij haar afscheid aan het Sociaal Huis kreeg ze nog een lunchpakket mee, bereid door cursisten.