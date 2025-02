Vlaams Minister Hilde Crevits in gesprek met de burgemeesters van de Westhoek

Het burgemeestersoverleg van de Westhoek kwam op 13 februari ’25 bijeen in een extra zitting om in overleg te treden met minister Hilde Crevits. De minister is onder meer bevoegd voor binnenlands bestuur en plattelandsbeleid.

De burgemeesters maakten van de gelegenheid gebruik om de minister wegwijs te maken in de uitdagingen van de Westhoek. Veel aandacht ging uit naar het samenwerkingsmodel van de Westhoek. De Westhoek heeft een zeer lange traditie van intergemeentelijke samenwerking en samenwerking met de Provincie, die een heel eind teruggaat, tot eind de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dat maakt de Westhoek bijzonder.

17 Westhoekgemeenten werken zeer nauw samen op het niveau van de regio Westhoek. Ze doen dit op een efficiënte en transparante manier in een daartoe gecreëerde structuur m.n. ‘dienstverlenende vereniging Westhoek’. “De samenwerking door en voor gemeenten werkt als een katalysator voor het verwerven van Vlaamse subsidies, ontzorgt de gemeenten waardoor ze kunnen focussen op de dienstverlening aan de burgers, ondernemers en verenigingen en zorgt tegelijk voor professionalisering, schaalvergroting en samenwerking over beleidsdomeinen heen.”

Regionale uitdagingen

Burgemeesters ontvangen heel veel signalen van inwoners en hebben hierdoor een goede kijk op uitdagingen waarmee de regio wordt geconfronteerd. Op het overleg met minister Crevits, die tevens viceminister-president en specifiek bevoegd is voor platteland, kwamen deze bredere actuele regionale uitdagingen aan bod. Zo werd er stilgestaan bij thema’s zoals de arbeidsmarktkrapte, de nood aan opleidingsvoorzieningen in eigen streek, de schaarste aan ruimte voor bedrijvigheid, de uitvoering van de noodzakelijke investeringen in het waterbeleid voor o.m. de wateroverlast, toerisme als belangrijke economische pijler, het beheer van de open ruimte, …. Voor het aanpakken van deze thema’s is samenwerking met de Vlaamse overheid van belang.

Publieke, semi-publieke of private dienstverlening steeds minder in de Westhoek aanwezig

Het bezoek van de minister werd afgerond met een dubbel plaatsbezoek waarbij een lans werd gebroken voor ‘dienstverlening aan de Westhoeker’. Afgelopen decennia stellen we vast dat publieke maar ook private of semi-publieke dienstverlening steeds minder in de Westhoek aanwezig is. Dat is een tendens die zich zeer hard laat voelen in een landelijke regio zoals de Westhoek, aldus Christof Dejaegher, voorzitter van het burgemeestersoverleg. Daartegenover staat dat niet alle dienstverlening op afstand kan worden georganiseerd, maar dat er wel degelijk nog steeds nood is aan ‘nabije dienstverlening’. Dit werd sprekend geïllustreerd door het bezoek aan het sociaal project ‘Woppaaaa’ aan het station van Diksmuide en het Medisch Centrum van het Jan Yperman ziekenhuis in Diksmuide. Beide zaken illustreren mooi hoe krachten die samenwerken in de streek erin slagen om die nabije dienstverlening te realiseren. Het is belangrijk dat Vlaanderen ook deze oplossingen op maat van landelijke regio’s ondersteunt. We pleiten hierbij nogmaals voor een heuse regio-deal!

Lovende woorden

Vlaams minister Hilde Crevits had lovende woorden over de samenwerking van de lokale besturen in de Westhoek en luisterde naar de bezorgdheden. Ze toonde veel interesse voor de werking van ‘Woppaaaa’ en het ‘Medisch Centrum Diksmuide’ omdat het initiatieven zijn dicht bij de inwoners op sociaal en medisch vlak. ‘Woppaaaa’ kwam tot stand via Leader-projecten waarvoor de minister nu bevoegd is, alsook voor sociale economie: “In Diksmuide heeft een sociaal ondernemer een project opgezet waar mensen begeleiding krijgen. Dit project heeft een sterke sociale dimensie op een plek waar mensen samen komen. Ook via de sociale economie stimuleren we vanuit Vlaanderen maatwerkbedrijven en werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In West-Vlaanderen zijn er in de sociale economie momenteel 24 maatwerkbedrijven. Die stellen 4.923 werknemers te werk. Tot nu toe werden er ook al 1.448 premies van individueel maatwerk toegekend in West-Vlaanderen. Dat zijn premies die werkgevers kunnen krijgen als ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. We blijven in Vlaanderen werk maken van een arbeidsmarkt waarin iedereen meetelt en iedereen kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen.”