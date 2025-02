Vlaams Minister Hilde Crevits in dialoog met Beernems gemeentebestuur: “Lokale uitdagingen meenemen in toekomstig beleid”

Op Valentijn kreeg het college van burgemeester en schepenen bezoek van Vlaams Minister en viceminister-president Hilde Crevits. De minister ging er in dialoog met de lokale beleidsvoerders om te luisteren naar de lokale uitdagingen. Nadien bezocht de groep de keersluis, waar de gemeente Gevaerts-Noord en Gevaerts-Zuid met elkaar willen verbinden met een brug of veerpont.

Minister Crevits is bevoegd minister voor onder meer binnenland, lokale besturen en plattelandsbeleid. Daarvoor bezoekt ze sinds haar aanstelling heel wat gemeenten en steden om te luisteren naar de lokale uitdagingen, die ze wil meenemen in haar toekomstig beleid.

Onder meer het gemeentefonds, het decreet rond buitenschoolse opvang en het project ‘Zorgzame buurten’ kwamen aan bod. Daarnaast stelde het lokale bestuur vragen over de subsidiëring van de uitbating van het zwembad, een nieuwe industriezone in Beernem, sociale economie, sociaal woonbeleid en statiegeld.

Burgemeester Jos Sypré (CD&V) haalde aantal mobiliteitsvraagstukken aan. “Niet alleen de heraanleg van het stationskruispunt staat hoog op onze agenda, maar ook de dienstverlening van De Lijn in Oostveld en het vervoersplan van De NMBS zijn belangrijk voor onze inwoners. We blijven ijveren voor sterk openbaar vervoer. Hopelijk krijgen we hierin steun van de Vlaamse overheid”, vertelt hij.

Keersluis

Het schepencollege bracht met minister Crevits ook een bezoek aan de keersluis. De gemeente wil Gevaerts-Noord en Gevaerts-Zuid met elkaar verbinden met een brug of veerpont. Op die manier kunnen fietsers en wandelaars vlot van Beverhoutsveld naar Landschapspark Bulskampveld en omgekeerd. “Dit is momenteel nog een missing link in het fiets- en wandelnetwerk van het Brugse Ommeland. De keersluis is een fraai staaltje waterbouwkundige architectuur, bouwkundig erfgoed en voor vele inwoners de perfecte plaats om even tot rust te komen in het groen”, klinkt het.

Vlaams minister Hilde Crevits erkende de bezorgdheden van Beernem: “Het is voor mij belangrijk om de bezorgdheden van de lokale besturen te vatten. Die zijn zeer uiteenlopend, dat is ook in Beernem het geval. Maar door in gesprek te gaan, kan ik de lokale uitdagingen meenemen in het toekomstige beleid. Daarom is ook dit bezoek aan de keersluis relevant, het is een mooie omgeving en een verbinding zou een meerwaarde zijn voor het fiets- en wandelnetwerk.”