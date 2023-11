Vlaams Belang Wielsbeke stelt bestuur voor: “Het cordon sanitaire doorbreken met een gematigd rechts beleid”

Vlaams Belang Wielsbeke stelde vorige week het bestuur voor. De partij trekt met veel enthousiasme naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De 68-jarige Dirk Demaertelaere is voorzitter en lijsttrekker. “We kijken uit naar 13 oktober 2024.”

“Het is de bedoeling om een gematigd rechts beleid te voeren in Wielsbeke”, opent Dirk Demaertelaere. “We willen gehoor krijgen van de rechtse kiezers. Er zijn 21 zetels te verdelen. Onze bedoeling is om minstens een zetel te bemachtigen, en wie weet kunnen we bij de volgende verkiezingen het cordon sanitaire doorbreken. Dat zou mooi zijn. We trekken naar de stembus met een lijst van om en bij de twaalf namen. Nieuwe kandidaten mogen zich nog altijd melden. Veel kunnen we nog niet kwijt over ons programma, maar het is logisch dat algemene veiligheid en overlast in bepaalde zones, oog voor het milieu en de financiën ons nauw aan het hart liggen”, aldus de lijsttrekker.

Gezonde financiën

“Een van onze programmapunten wordt: besparen waar het kan, uitgeven waar het moet. Daarnaast willen we oog hebben voor het milieu, zoals het inzetten op groene zones en algemene netheid van de gemeente. Ook de huidige financiële toestand van de gemeente willen we nauw in de gaten houden, zodat we terug een gezonde financiële gemeente hebben zonder de belastingen te verhogen.”

Bestuursleden

Dirk Demaertelaere (68) uit Ooigem zal de lijst trekken van de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is tevens voorzitter van Vlaams Belang Wielsbeke, woont in Ooigem, en werkte 35 jaar lang als vertegenwoordiger. Ondervoorzitter en penningmeester is Nathalie Windels (50) uit Wielsbeke. Tot voor kort werkte zij bij Ideal Floorcoverings in Wielsbeke. Na 32 jaar dienst en sluiting van het bedrijf is ze momenteel op zoek naar een nieuwe uitdaging. Bestuurslid Stijn Snauwaert (45) uit Wielsbeke wordt verantwoordelijk voor het runnen van de sociale mediakanalen. Beroepshalve werkt hij sinds 2001 bij Transport Vandenbroucke. Marianne Cnockaert (64), de echtgenote van Dirk Demaertelaere, wordt secretaris. Ook zij is net als Dirk met pensioen. Ze werkte 35 jaar als productiesecretaresse bij Ideal Floorcoverings. “We kijken uit naar 13 oktober 2024”, besluit lijsttrekker Dirk Demaertelaere.