Vlaams Belang West-Vlaanderen eist referendum over fusie tussen Wingene en Ruiselede: “Twijfelen of draagvlak voldoende groot is”

De fusieplannen van Wingene en Ruiselede zinderen ook op politiek vlak verder na. Vlaams Belang West-Vlaanderen eist een referendum. “Er is geen overleg met de bevolking gepland. Dat kan niet.

“Wij kunnen enkel vaststellen dat noch de meerderheid in Wingene, noch die in Ruiselede enig overlegmoment met de bevolking voorziet”, zegt Dominiek Sneppe, Kamerlid en ‘meter’ van de afdelingen in beide gemeenten. “En dus stelt zich de vraag of er bij de bevolking wel voldoende draagvlak is voor een dergelijke fusie.”

Johan Van Becelaere van Vlaams Belang Wingene sluit zich daarbij aan: “Wij betwijfelen sterk of het draagvlak in de twee gemeenten voldoende groot. Het is waarschijnlijk ook daarom dat de meerderheden het niet aandurven om die inspraak aan de bevolking te bieden.”

Democratisch toetsen

Het Vlaams Belang is van mening dat geen van de meerderheden bij het begin van de legislatuur een mandaat had voor een dergelijke ingrijpende beslissing en eist dan ook een volksraadpleging. “Enkel met een referendum kan een dergelijke beslissing democratisch getoetst worden”, besluit Dominiek Sneppe.

Vlaams Belang zal het dossier nauwlettend opvolgen en, indien nodig, actie ondernemen om in beide gemeenten een referendum te houden, klinkt het nog.