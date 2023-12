Vlaams Belang Wervik schuift Sarah T’Joens naar voren als lijsttrekker, Jozef Claeys wordt lijstduwer

Sarah T’Joens (32) wordt voor Vlaams Belang Wervik de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar. Ereschepen en gewezen partijvoorzitter Jozef Claeys (80) wordt de lijstduwer. Zes jaar geleden nam het Vlaams Belang niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit keer wel en met ambities om enkele zetels te halen.

Sarah T’Joens

Sarah T’Joens is afkomstig uit Bissegem en woont in Geluwe. Van opleiding is ze bachelor en werkt als vertegenwoordiger in bouwmaterialen. De lijst voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen wordt getrokken door parlementslid Immanuel De Reuse uit Roeselare. De tweede plaats is voor Sarah T’Joens. De kans is zeer groot dat ze in juni volgend jaar rechtstreeks verkozen is. Samen met partijvoorzitter Rudy Denys zorgde ze voor een doorstart van de lokale afdeling.

Jozef Claeys

Jozef Claeys zetelde 30 jaar in de gemeenteraad en was 18 jaar schepen. Eerst voor de Volksunie, nadien voor het kartel Aktief. Hij verhuisde dan naar de oppositie en zetelde eerst voor het kartel Impuls en koos dan voor het Vlaams Belang. Hij zetelde tot eind december 2012 in de gemeenteraad. Gewezen postbode Jozef Claeys is alvast een boegbeeld uit de Wervikse politiek.

“Hoop”

De lokale afdeling hoopt met een volledige lijst en dus 25 kandidaten aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. “De nationale peilingen geven alvast hoop op een gunstig resultaat”, zegt secretaris Sabine Bille. “Onze lijsttrekker wil van Wervik, Geluwe en Kruiseke vooral een propere, veiliger en aangename stad maken om in te leven.”