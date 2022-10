Vlaams Belang waarschuwt voor toename verkeer bij komst nieuw bedrijfsverzamelgebouw in Izegem

Een projectontwikkelaar koestert plannen om op de site van het bedrijf Boucherie in de Stuivenbergstraat een bedrijfsverzamelgebouw te plaatsen. Vlaams Belang vreest dat dit tot extra verkeer in de nu al drukke straat zal leiden.

“Op 13 september was er een infomoment rond de nieuwe ontwikkeling op die locatie”, weet raadslid Nathalie Dewulf (Vl.Belang). “De inwoners zijn bezorgd en ik deel die bezorgdheid. De site is een dode wijk geworden. Lokale handelaars vertrekken er. De stad kreeg subsidies om de wijk op te waarderen, maar er werd nog niet veel voor gedaan. Hoe zal de stad dit aanpakken en wat met de mogelijke verkeersdrukte? Nu al zit daar een transportbedrijf, waardoor er al veel hinder is voor omwonenden. Zwaar transport kan er zijn bocht niet nemen door niet-reglementair geparkeerde wagens.”

Bezorgdheid

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA) beaamt de vergunningsaanvraag voor een bedrijfsverzamelgebouw. “Er is de ontwikkelaar gevraagd een mobiliteitstoets op te maken”, vertelt ze. “De ontwikkeling voldoet aan de voorwaarden van het RUP, maar de procedure moet nog doorlopen worden. In oktober hakken we de knoop door. Strikt gezien moest er geen openbaar onderzoek komen, maar we weten hoe gevoelig de parkeerproblematiek er ligt. Op onze vraag is er een infomoment voor bewoners gekomen. De grote bezorgdheid van de omgeving rond de verkeersafwikkeling was van meet af aan ook de onze. We beseffen maar al te goed dat er op vandaag veel verkeer door de straat rijdt en dat er verhoogde parkeerdruk is. Het voorstel dat we tijdens de bewonersvergadering besproken hebben en dat mee geëvalueerd wordt bij de beslissing van de aanvraag is om een knip in de Stuivenbergstraat aan te brengen en een extra parkeerhaven aan te leggen met behoud van zoveel mogelijk parkeerplaatsen. Er zouden er maximum twee sneuvelen, maar dit wordt verder uitgewerkt.”

Nathalie Dewulf is voorstander van een knip. “Maar met de komst van het brugpark en het omleiden van verkeer via de Prins Albertlaan zien we in de toekomst wellicht nog meer verkeer in de Mandelstraat, dus dat wordt zeker een aandachtspunt,” waarschuwt ze. (vadu)