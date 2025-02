Vlaams Belang vraagt oplossing voor wateroverlast aan op- en afrit A19 in Geluwe

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Sarah T’Joens (Vlaams Belang) biedt het dossier voor de ontdubbeling van de drukke expresweg N58 in Geluwe geen oplossing voor de gekende wateroverlast van de afgelopen jaren aan de op- en afrit van de A19. Ze vroeg recent een stand van zaken op. “Men houdt in deze plannen absoluut geen rekening met de waterproblemen die ervoor zorgden dat het op- en afrittencomplex al meermaals werd afgesloten (zoals in november 2023, red.), dat is natuurlijk een gemiste kans” aldus Sarah.

“In overleg werd wel een bijkomende studie aangevraagd om te zien wat de mogelijkheden zijn om dit punt waterweerbaar te maken. Deze studie is nog niet afgerond.”

De werken laten lang op zich wachten want de eerste studies begonnen meer dan tien jaar geleden. In mei vorig jaar organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer een infomarkt. “Daarop kwamen enkele bezwaarschriften waarmee geen rekening werd gehouden”, zegt Sarah.

Het principe is dat tijdens de werken het verkeer op de N58 steeds op versmalde rijstroken zal blijven rijden. Dit uitgezonderd op een paar korte periodes, normaal in het weekend of eventueel ’s nachts. De grootste hinder wordt verwacht bij de uitvoering van het kruispunt N58 met de Menenstraat (N8). Daar zullen in fases de afzonderlijke zijden worden afgesloten.