Vlaams Belang verzet zich tegen moskee aan Gistelsesteenweg in Brugge

De plannen van het Islamitisch Cultureel Centrum om een nieuwe moskee te openen aan de Gistelsesteenweg in Brugge, baren Vlaams Belang grote zorgen. “Zeker op vrijdagmiddag zal daar totale chaos heersen. We zullen alle mogelijke juridische middelen aanwenden om deze moskee op deze locatie tegen te houden”, zegt fractieleider Stefaan Sintobin.

Op de webstek van het Islamitisch Cultureel Centrum kunnen we het volgende lezen: “Fantastisch nieuws: we hebben na lang zoeken een groot gebouw met parking voor onze Brugse moslimgemeenschap gevonden! (…) Het bestuur van het CICB is al heel lang op zoek naar een nieuw, passend gebouw waar ze alle gelovigen op een veilige en aangename manier kan samenbrengen. Dat was een enorme uitdaging. En Alhamdullilah, we hebben eindelijk de ideale plaats gevonden en hebben een contract ondertekend voor de aankoop van een groot gebouw met parking. We zullen er ook voldoende ruimte hebben voor klaslokalen, een bibliotheek, vergaderzalen en een ontmoetingsplaats. De bibliotheek en klaslokalen zullen gebruikt worden voor het geven van Arabische en Koranlessen aan kinderen, jongeren en volwassenen door ervaren pedagogisch gevormde moslimleerkrachten.”

Nog 150.000 euro nodig

“Momenteel is het Islamitisch centrum bezig met een inzameling van fondsen. Ze hebben 700.000 euro nodig en hebben al een slordige 550.000 euro ingezameld”, zegt Vlaams Belang-fractieleider Stefaan Sintobin. “Op hun webstek blijven ze heel discreet over de nieuwe locatie maar ondertussen hebben wijzelf de locatie zelf gevonden: naast de parking van de nieuwe Carrefour op de Gistelsesteenweg waar vroeger het FONS was, uitbetaler van het Groeipakket.”

Nu al grote verkeersdrukte

“Los van onze visie op de Islam is deze locatie ongeschikt voor een megamoskee. De moskee zou terecht komen op een locatie die midden in een dicht bevolkte omgeving, waar er nu al bij momenten een grote verkeersdrukte heerst en waar te weinig parking is voor de bezoekers van deze nieuw megamoskee. Zeker op vrijdagmiddag zal daar totale chaos heersen. Het Vlaams Belang zal dus alle mogelijke juridische middelen aanwenden om deze moskee op deze locatie tegen te houden, sluit politieke acties op locatie niet uit en zal vooral de bewoners oproepen om bewaar aan te tekenen tegen de komst van deze megamoskee in Sint-Andries. Uiteraard zal ik hier op de volgende gemeenteraad over interpelleren.”