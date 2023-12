Vlaams Belang trekt met nieuw bestuur en ambitie naar stembus

De lokale Vlaams Belang-afdeling stelt na enkele interne strubbelingen haar nieuw bestuur voor. De partij toont ambitie en kijkt uit naar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Voorzitter Tanguy de Maertelaere komt op als lijsttrekker.

Door een geschil brak gemeenteraadslid Patrick Desmet begin september met de lokale afdeling van Vlaams Belang. Sindsdien zetelt hij als onafhankelijk raadslid. Patrick Balcaen is nu de enige vertegenwoordiger van de partij in de Waregemse gemeenteraad. Vlaams Belang haalde bij de verkiezingen in 2018 twee zetels binnen.

Nieuw bestuur

Nu heeft de partij haar nieuw bestuur voorgesteld. Tanguy de Maertelaere fungeert al een tijdje als voorzitter en komt volgend jaar op als lijsttrekker. Dieter Handekyn is de nieuwe ondervoorzitter, Kimberley Dugardein wordt secretaris, en veteraan Lode Debouver maakt ook deel uit van het bestuur.

“Wij zijn ervan overtuigd dat dit team zich met volle toewijding zal inzetten voor de belangen van Waregem en haar inwoners”, zegt Tanguy de Maertelaere.

De komende maanden wordt de lijst voor 2024 verder vormgegeven. “We kijken er enorm naar uit om campagne te voeren en zijn vastberaden om onze boodschap overtuigend over te brengen naar de inwoners. We zullen actief deelnemen aan debatten en bijeenkomsten om het vertrouwen van de kiezers te winnen.”

Identiteit koesteren

Vlaams Belang toont veel ambitie. “We willen als lokale partij effectief en constructief bijdragen aan de welvaart en het welzijn van onze stad en haar inwoners. We streven naar een gemeenschap waarin onze Vlaams-nationalistische waarden worden vertegenwoordigd. Daarbij richten we ons op een doortastend veiligheidsbeleid en het koesteren van onze Vlaams identiteit en cultuur.”

De partij wil de taal en tradities in ere houden; zo deelden ze vorige week als Zwarte Pieten snoep uit op de wekelijkse markt. “We zetten ook in op sociaal welzijn, ondernemerschap en economische groei. Onze ambitie is een verantwoordelijke rol te spelen en bij te dragen aan een betere toekomst voor Waregem”, besluit de voorzitter. (LVW)