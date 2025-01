Vlaams Belang steekt met nieuwjaarskalender de draak met Kortrijkse ‘monstercoalitie’: lauw onthaald door meerderheid

Vlaams Belang laat honderden nieuwjaarskalendertjes met een ludieke boodschap verdelen. De kalender toont een cartoon met de ‘monstercoalitie’ van Kortrijk, een driekoppige draak waartegen Vlaams Belang zogezegd ten strijde trekt. Vooruit en TBSK vinden dat Vlaams Belang in herhaling valt. Vooruit-kopman Maxim Veys geeft aan uit te kijken naar de eerste inhoudelijke opmerking van Vlaams Belang.

“In Kortrijk werd een monstercoalitie gevormd met het Vlaams Belang als enige echte oppositie”, opent kamerlid en fractieleider Wouter Vermeersch. “Het is een driekoppige draak waarbij we symboliseren dat dezelfde partijen gewoon verder doen alsof er geen verkiezingen hebben plaatsgevonden.” Vermeersch beweert immers dat burgermoeder Ruth Vandenberghe ‘gegijzeld’ werd door coalitiepartners N-VA en Vooruit tijdens de onderhandelingen, wat zelf wordt ontkend.

De Kortrijkse meerderheid bestaat nu uit 33 van de 41 zetels. Een meerderheid van meer dan 80 procent, wat Vermeersch niet kan smaken. “Dit is werkelijk ongezien en geen gezonde situatie”, zegt hij. “In Kortrijk zijn er, na de verkiezingen van 13 oktober, eigenlijk nog maar twee partijen over: het eigen belang en het Vlaams Belang. De Kortrijkzanen stemden massaal rechts en centrumrechts, maar zullen uiteindelijk weer door de socialisten van Vooruit bestuurd worden. Het duidelijke signaal van de kiezer wordt daarmee genegeerd. Deze monstercoalitie mag zich dan ook aan stevige oppositie verwachten van een versterkt Vlaams Belang: constructief als het kan, weerbaar als het moet!”, besluit Vermeersch.

Uitkijken naar inhoudelijke opmerking

Maxim Veys, schepen van Vooruit, werd om een reactie gevraagd: “Hier wens ik niet op te reageren. Ik kijk uit naar de eerste inhoudelijke opmerking van Vlaams Belang op het coalitieakkoord, dat we nu uitwerken tot een bestuursakkoord. De rest is intellectuele luiheid van de kant van VB.” Bij burgermoeder Vandenberghe klonk in grote lijnen hetzelfde: “Wouter Vermeersch heeft dat nu al talloze keren verkondigd. We kunnen zo blijven reageren op hetzelfde.”