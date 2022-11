Vlaams Belang Staden eist ontslag burgemeester Vanderjeugd nu details over audit bekend zijn

In Staden eist de lokale afdeling van het Vlaams Belang het aftreden van burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) nu de details van het rapport van Audit Vlaanderen rond de mogelijke staat van belangenvermenging door de burgemeester bij 2 vastgoedtransacties openbaar gemaakt werden.

“We namen met stijgende verbazing kennis van de inhoud van het auditrapport rond de burgemeester”, vertelt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse die peter van de nog jonge lokale afdeling is. “Vorige week op de gemeenteraad weigerde de burgemeester in te gaan op de vraag om een aantal bevoegdheden tijdelijk neer te leggen of tijdelijk een stap opzij te zetten als burgemeester. Hij schreeuwde naar eigen zeggen zijn onschuld uit.”

Rode lijnen

“De details van het uitgelekte auditrapport zijn nochtans duidelijk. Het rapport heeft het onder andere over handelen in een schijn van partijdigheid, zich plaatsen in een staat van belangenvermenging en de deontologische code en het decreet lokaal bestuur niet respecteren. En nog beseft de burgemeester niet dat hij diverse rode lijnen heeft overschreden.”

“Vlaams Belang Staden vraagt daarom dat de burgemeester in het belang van onze mooie gemeente de eer aan zichzelf houdt en aftreedt of op zijn minst tijdelijk zijn bevoegdheden doorgeeft. Op die manier heeft hij zijn handen vrij om zijn onschuld, zoals hij zelf zegt, te bewijzen en kan de bestuurlijke rust in Staden terugkeren. Sinds het aantreden van de burgemeester heeft Staden al veel de nationale pers gehaald, meestal niet in positieve zin. Onze bewoners verdienen dit niet. Ze hebben recht op een goed bestuur”.