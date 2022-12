Vlaams Belang Roeselare schenkt 1.000 euro aan de vzw Rufuse To Sink

Naar aanleiding van de voorbije campagne ‘Een hart voor onze mensen’ schonk Vlaams Belang Roeselare 1.000 euro aan vzw Refuse To Sink.

“Met deze steun willen we de aankoop van hulpmiddelen helpen financieren maar ook de algemene ondersteuning die mensen met de ziekte van Duchenne nodig hebben”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Immanuel De Reuse. “Het gaat dan over zaken zoals rolstoelen of verbouwingen aan het huis maar ook eens daguitstappen behoren tot de mogelijkheden.”

Relatief onbekend

Deze progressieve spierziekte is in ons land relatief onbekend, maar het is wel een vreselijke ziekte die kinderen treft en die fataal is. Door deze spierziekte sterven de spieren langzaam af waardoor de levensverwachting laag is. Momenteel is er nog geen enkel medicijn beschikbaar voor genezing.

“Tijdens deze campagne verkocht Vlaams Belang op de markten o.a. warme soep, chocomelk, koffie,… om zo aandacht te vragen voor de problemen, noden en armoede waarmee onze mensen geconfronteerd worden.”