Vlaams Belang komt nu ook op in Ardooie: “Neen aan de verstedelijking”

Ondernemer Kurt Farrazijn is de initiatiefnemer van de nieuwe lokale afdeling van Vlaams Belang. “Omdat ik de Ardooienaren – van wie er bij de vorige Vlaamse verkiezingen een kwart voor onze partij stemde – de kans wil geven om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 voor kandidaten van Vlaams Belang te stemmen”, zegt hij.

Kurt Farrazijn (53) is niet alleen initiatiefnemer van de nieuwe afdeling van Vlaams Belang, maar ook de voorzitter. Hij is de partner van Sofie. Hij is gedelegeerd bestuurder van Concrete Skateparks, dat al twintig jaar actief is in de aanleg van skateparken. Op de vraag welke studies hij deed, antwoordt hij: “De universiteit van het leven!”

Farrazijn is al langer geïnteresseerd in de politiek. “Als twintiger deed ik ooit voor de Open VLD mee aan de provinciale verkiezingen”, zegt hij. “Maar er bestaan al lang geen échte liberalen meer. Die tijd is voorbij. De liberalen van nu lijken meer op socialisten. Ik sta achter de ideeën van Vlaams Belang. Toen ik vaststelde dat er bij de laatste verkiezing voor het Vlaams Parlement een kwart van de Ardooienaren voor het Vlaams Belang stemde, besloot ik tegen de komende verkiezingen van 2024 met een lokale afdeling te beginnen. Om die mensen een aanspreekpunt op gemeentelijk vlak te geven.”

Kurt wil de komende maanden de lokale afdeling verder uitbouwen. “Ons bestuur bestaat uit ondervoorzitter Guy Deryckere, secretaris Vincent Vanhecke, penningmeester Alexander Deprez, bestuursleden Hilde Vansteenkiste en Hannelore Delesie, en mezelf. Maar als beginnende afdeling zoeken we uiteraard nog mensen die zich willen engageren. Ik weet ook wel dat dit niet gemakkelijk zal zijn, maar we hebben nu twee jaar om ons op die gemeenteraadsverkiezingen voor te bereiden. We willen in elk geval dat Ardooie haar ‘karakter’ van mooie plattelandsgemeente blijft behouden, en dat het hier niet naar een soort verstedelijking gaat, met alle gevolgen die daaraan verbonden zijn zoals dat op de Ardooisesteenweg in Roeselare het geval is.”