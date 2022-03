Vlaams Belang Izegem voert opnieuw actie rond knip in de Wijngaardstraat

In de nasleep van de bekendmaking van de plannen voor het brugpark aan de Centrumbrug voerde Vlaams Belang zaterdag opnieuw actie tegen de knip in de Wijngaardstraat.

Die plannen zitten ook vervat in het realiseren van een groenere en verkeersveiliger doorsteek voor fietsers en voetgangers in het centrum en vallen niet goed bij de oppositiepartij.

Die had voor de gelegenheid weer een spandoek bovengehaald die ze al eens eerder had gebruikt bij een protestactie in april vorig jaar. Dit keer vatten de militanten post aan de hoek van de Roeselaarse- en Wijngaardstraat.

Ten koste van verkeerscirculatie

“We zijn niet tegen het plan voor het brugpark op zich”, opent Rik Baert (Vl.Belang). “We vinden het bijvoorbeeld een goede zaak dat enkele zwarte punten op die route, waar eerder verkeersongevallen gebeurden, aangepakt worden.”

“Maar dit mag niet ten koste gaan van de verkeerscirculatie in de stad. Wie een boodschap in het centrum wil doen of naar het werk rijdt, heeft er wel degelijk belang bij makkelijk en vlot met de wagen tot in het centrum te raken, maar straks wordt dat bijna onmogelijk gemaakt.”

Suggesties?

“Nu de knip in de Wijngaardstraat ter hoogte van de Melkmarkt er komt, betekent dit wellicht dat de Dirk Martenslaan en de spoorweg aan de Nederweg vlug verzadigd zullen raken door wagens die staan aan te schuiven. Wij pleiten er voor om deze knip en ook die aan de Noordkaai niet door te voeren, opdat het verkeer vlot tot in de stad kan blijven raken.”

De partij wil het plan verder bestuderen voor het suggesties geeft over waar en hoe de circulatie in de stad beter kan. “Maar deze knip mag er alvast niet komen”, besluit Rik Baert.

Op maandag 21 maart is er een infovergadering voor handelaars over het brugpark. Op zaterdag 26 maart volgt er vanaf 10 uur een participatiemoment voor alle Izegemnaars in De Leest.