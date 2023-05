Vlaams Belang Ieper moet op zoek naar nieuwe kopman: verhuis Stefaan Leterme raakt niet tijdig rond

Minder dan anderhalf jaar voor de verkiezingen moet Vlaams Belang op zoek naar een nieuwe voorzitter in Ieper. Stefaan Leterme geraakt namelijk niet op tijd verhuisd van Kortrijk naar Ieper. Provinciaal secretaris Sam Weyts is echter overtuigd dat Vlaams Belang nog met een nieuwe kopman kan komen in de kattenstad.

Op 5 maart 2021 stelde Vlaams Belang Stefaan Leterme voor als nieuwe voorzitter van de Ieperse afdeling. De intussen 41-jarige bediende in de automobielsector zette daarmee zijn eerste stappen op het politieke toneel. De voorstelling van Leterme betekende een nieuwe start voor de partij in de kattenstad. Tot 2020 was Nancy Six het gezicht van Vlaams Belang, maar het gemeenteraadslid maakte op 10 april 2020 bekend dat ze uit de partij stapte, met in haar kielzog collega-gemeenteraadslid Saskia Dehollander en vier andere bestuursleden. Als reden gaf ze onder meer op dat er een beloofd arbeidscontract niet gekomen was. Een maand later kondigde ze de oprichting aan van haar eigen partij Ieper2030.

Zoektocht naar woning

Dat Stefaan Leterme op dat moment nog in Kortrijk woonde, leek toen nog geen obstakel. Hij wilde zo snel mogelijk opnieuw verhuizen naar Ieper. Tijdens zijn voorstelling vertelde Leterme toen dat hij in Ieper naar school geweest was, lid was van Golfclub De Palingbeek en tijdens zijn jeugd bij KSK Vlamertinge gevoetbald had. “Ieper is gewoon een superstad”, klonk het toen. “Ik heb 35 jaar in Ieper gewoond. Eerst in Boezinge, daarna in Zillebeke en dan ben ik een beetje vreemdgegaan naar Kortrijk, maar dat is toch niet echt mijn dada. Het is al anderhalf jaar dat ik wil terugkeren naar Ieper en dus zeker niet omwille van de politiek. Ik ben volop aan het zoeken naar een woning.”

Stilte

Sinds die voorstelling bleef het echter stil rond Vlaams Belang en Leterme. Behalve een manifestatie en een petitie tegen de komst van een tijdelijke opvang voor vluchtelingen in januari 2022 waren er geen acties, evenementen of communicatie. Toen we deze week Stefaan Leterme contacteerden voor een stand van zaken werden we doorverwezen naar Sam Weyts, provinciaal secretaris voor Vlaams Belang in West-Vlaanderen.

“Stefaan Leterme is niet meer actief als voorzitter van Vlaams Belang Ieper, omdat zijn verhuis helaas niet op tijd geregeld zal zijn”, verklaart Sam Weyts. “Vandaar dat het de laatste tijd stil bleef rond Vlaams Belang. Ik kan wel zeggen dat we volop bezig zijn met een nieuwe ploeg samen te stellen. We hebben al een aantal mensen gevonden, maar we zijn ook nog op zoek naar mensen.”

Bekwame mensen

De tijd begint echter te dringen. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 13 oktober 2024, nog minder dan anderhalf jaar. “Ik denk dat het wel zal lukken”, vervolgt Sam Weyts. “We hebben veel mensen die ons goedgezind zijn. Stefaan blijft trouwens onze partij steunen. Het is vooral onze ambitie om in elke gemeente bekwame en goeie mensen te vinden die ons kunnen vertegenwoordigen. Het gaat niet alleen om kwantiteit. Maar zoals je tegenwoordig vaker ziet in het verenigingsleven, is het niet eenvoudig om mensen te vinden die zich willen engageren.”