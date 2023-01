Vlaams Belang hekelt ‘postjespakkerij’ in Blankenbergse verkeerscommissie

Vlaams Belang Blankenberge pikt het niet dat de belastingbetaler opdraait voor wat het ‘postjespakkerij’ noemt in de verkeerscommissie. De oppositiepartij is daarbij niet mals voor schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD), die “koste wat het kost voorzitter wil worden van de commissie”, dixit fractieleider Sandra Storme.

“De meerderheid huurde op kosten van de belastingbetaler zelfs juridische experten in om het adviesorgaan politiek te manipuleren. Burgemeester Björn Prasse schermt met het controleren van de wettelijkheid van het huidig reglement. Wel, onder het vroegere liberaal bestuur was er zelfs geen reglement. Wat hier gebeurt, getuigt van weinig democratisch fatsoen.”

Reactie Patrick De Klerck

We vroegen De Klerck om een repliek en die wijst erop dat het decreet Lokaal Bestuur afraadt om een politiek mandataris aan te stellen als voorzitter van een onafhankelijke adviesraad. “Twee fundamentele zaken: ik heb mij in het verleden nooit kandidaat gesteld om voorzitter te worden van welke gemeentelijke adviescommissie dan ook en zal dat ook niet doen. In het licht van het decreet lokaal bestuur lijkt mij dit zeker niet aangewezen. In de verkeerscommissie zetel ik als schepen van Mobiliteit als niet-stemgerechtigd lid. Wat betreft de deskundigen: vanuit de meerderheid werd precies gevraagd meer experten in de stedelijke verkeers- en mobiliteitscommissie op te nemen, om op die manier meer deskundigen aan het woord te laten. Vandaar dat het aantal in een vorige gemeenteraad werd opgetrokken van twee naar drie.”

Juridisch advies

Aanleiding voor het gebakkelei was dat De Klerck juridisch advies inwon, volgens CD&V omdat hij de huidige voorzitter en ondervoorzitter, respectievelijk van CD&V- en N-VA-signatuur, aan de kant wil schuiven voor partijgenoten. De Klerck reageerde daarop dat de discussie helemaal niet over postjes ging maar wel over de wijze waarop zijn voorganger Sandy Buysschaert de verkeerscommissie samenstelde. Het juridisch advies is nu volgens De Klerck binnen en komt in de eerstvolgende gemeenteraad aan bod. “Het wordt momenteel nog verwerkt.”