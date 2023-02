Vlaams Belang heeft voortaan een afdeling in Heuvelland

Vlaams parlementslid Carmen Ryheul is de trotse meter van de afdeling Heuvelland. Luc Deschuttere de eerste voorzitter.

Luc is een gepensioneerd ondernemer en van vele fronten thuis. Hij heeft ook recent wat politieke ervaring opgedaan in Frankrijk en dit heeft hem gebeten om in Heuvelland op te komen voor de mensen die voor hem het belangrijkste zijn, in deze toch zeer woelige tijden. Luc Deschuttere wil hen steunen en verder helpen, hen bijstaan en er terug bij zijn waar nodig, dat is zijn boodschap. “Een leefbaar, betaalbaar en gezond Heuvelland, dit zijn actuele waarden waarvoor ik ga voor onze mensen. Gedreven en met de nodige passie en ambitie, gesteund door onze partij.”

Interesse in politiek

Luc toonde reeds geruime tijd interesse in de politiek en nu is de teerling geworpen. Wat de politieke drijfveer betreft is hij dan ook heel duidelijk: “Is het nu op Europees, federaal, Vlaams of lokaal niveau, er is veel werk aan de winkel. Het is tijd voor échte verandering, een verandering die ik steevast bereid ben vorm te geven op lokaal niveau en waarbij ik me volledig wil engageren voor Heuvelland met al haar deelgemeenten.”

Carmen Ryheul is alvast tevreden met de opstart van de afdeling in Heuvelland. “Met de nieuwe ploeg, die we nu aan het uitbouwen zijn, leggen we lokaal de basis voor Missie 2024 waarbij wij als ploeg een sterk alternatief willen bieden aan de burger, dit met het oog op een volledige ondersteuning voor het Vlaams Belang op federaal niveau.”