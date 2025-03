Vlaams Belang en Damse Belangen gaan nauw samenwerken op gemeenteraad

Kelly De Sutter van Damse Belangen en Philippe Mus van Vlaams Belang kondigen aan dat ze in de gemeenteraad nauw willen samenwerken, ‘in het belang van alle Dammenaars’. Het duo wil alvast samen het teruggeschroefde vervoer van De Lijn in Moerkerke aankaarten. “We behouden onze identiteit maar samen staan we sterker”, klinkt het.

De partijen Damse Belangen en Vlaams Belang behaalden elk een zetel in de gemeenteraad bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Voor Damse Belangen betekende dat een verlies, want de lokale lijst kwam van twee zetels. Voor Vlaams Belang was het een – bescheiden – winst gezien de partij al jarenlang niet meer opkwam en dus van nul zetels kwam.

Nadat Caroline Debbaut niet herkozen werd, zetelt Kelly De Sutter – die zich samen met Debbaut al enige tijd geleden van de CD&V afscheurde – dus alleen namens Damse Belangen in de gemeenteraad. “Ik ben blij dat Kelly en ik kunnen samenwerken, dit in het belang van alle Dammenaars. Kelly met al haar ervaring en ik als kersvers raadslid zijn een goed duo”, zegt Philippe Mus. “Ik durf de hardere punten aan te kaarten en Kelly is op sommige punten iets emotioneler.”

De Lijn

Volgens beide gemeenteraadsleden zijn hun lokale programmapunten voor bijna negentig procent gelijklopend.

“Een eerste punt dat we samen willen aanpakken is het probleem met De Lijn in Moerkerke en Den Hoorn”, zegt raadslid De Sutter. “Daar werd een ochtendbus voor de schoolgaande jeugd afgeschaft en zodoende rijdt er maar één bus meer naar Brugge in plaats van twee. De schoolkinderen zitten daardoor als haringen in een ton op elkaar gepakt!” Volgens Philippe Mus van Vlaams Belang wil de N-VA-fractie in de gemeenteraad, met een bevoegde minister van dezelfde partij, niet mee op de kar springen.

“Wij hebben zelf een dossier met betrekking tot dit probleem opgemaakt dat we aan de minister zullen overmaken”, zegt raadslid Mus. Het duo wil ook samen strijden tegen de plannen om een windturbine van 250 meter hoog in Den Hoorn te plaatsen. “We behouden elk onze principes en onze identiteit maar samen staan we sterker”, besluit Kelly De Sutter.