Vlaams Belang De Panne trekt naar de verkiezingen met nieuw afdelingsbestuur

De lokale afdeling Vlaams Belang De Panne-Adinkerke heeft sinds kort een nieuw bestuur met als voorzitter Piet Vercaemst. Het nieuwe team werkt aan een sterk alternatief voor de burgers, en krijgt daarbij de steun van hun nieuwe ‘peter’ Kurt Ravyts, federaal parlementslid uit Zuienkerke.

De Vlaams Belang-afdeling De Panne wil de overwinning die de partij boekte bij de verkiezingen van mei 2019 ook vorm geven op lokaal vlak.

Piet Vercaemst, voorzitter Vlaams Belang De Panne: “Aan de afgelopen verkiezingen en de recente peilingen zien we dat meer en meer Vlamingen nood hebben aan echte verandering, ook in onze gemeente. Het is belangrijk dat er een sterke lokale afdeling komt van het Vlaams Belang die écht de belangen van de inwoners kan behartigen.”

“Problemen aanpakken”

Piet Vercaemst (66) wil in zijn rol als voorzitter het nieuwe gezicht en aanspreekpunt worden van het Vlaams Belang in De Panne-Adinkerke. “Met de nieuw gevormde ploeg wil ik de partij versterken om nog meer mensen in onze gemeente te overtuigen. Alleen zo kan men eindelijk een beleid voeren waarop de inwoners recht hebben: een beleid dat onze mensen op de eerste plaats zet!”

Reinilde Van Cleemput, Christ Tyteca en Ingrid Pitteman ondersteunen de nieuwe voorzitter in het gloednieuwe afdelingsbestuur. “Maar kandidaat-bestuursleden en/of militanten mogen zich nog altijd aanmelden via de lokale Facebookpagina van Vlaams Belang De Panne”, aldus Vercaemst. “Een werkpunt wordt de openbare orde en veiligheid. Bedelaars en mannen met ontbloot bovenlijf in de Zeelaan dragen niet bij tot een positieve uitstraling van De Panne.”

“Ook zwerfvuil is een prangend probleem en sluikstorten dient dus harder aangepakt te worden. We zijn ervan overtuigd dat we door veiligheidscamera’s te installeren op strategische plaatsen het probleem al kunnen indijken. We hebben ook serieuze bedenkingen bij het vernieuwde parkeerplan en de verhoogde milieutaks.”

Volksraadplegingen

Vlaams Belang De Panne pleit er ook voor om volksraadplegingen te organiseren waarbij inwoners mee kunnen beslissen over belangrijke thema’s. Daarom vragen zij aan alle burgers om de noden, opmerkingen en tekortkomingen voor De Panne te sturen naar depanne@vlaamsbelang.org.

“Volgens de recentste peilingen wordt onze partij virtueel de grootste partij van Vlaanderen, ook op lokaal niveau willen we met sterke kandidaten gestalte geven aan deze evolutie”, besluit een strijdvaardige Vercaemst.