Vlaams Belang bezorgd over centralisatie bankautomaten op Stationsplein in Roeselare

De voorbije maanden zijn er heel wat bankautomaten verdwenen in het stadscentrum van Roeselare. Vier grote banken centraliseerden hun automaten voortaan aan het station van Roeselare. “Maar die automaten zijn enkel te voet of met de fiets bereikbaar. Heel wat mensen mijden de stationsbuurt ook”, zegt oppositieraadslid Filip Deforche van Vlaams Belang.

Net zoals in veel andere gemeenten en steden verdwenen er tal van bankautomaten in Roeselare. Batopin, het initiatief van de vier Belgische grootbanken bouwt over het hele land een netwerk van bankneutrale afhaalpunten uit. In Roeselare worden die bankautomaten samengebracht op de hoek van het stationsgebouw. “Die plek is enkel te voet of per fiets bereikbaar. Dat stelt onder meer oudere en minder mobiele personen voor heel wat problemen qua bereikbaarheid. Ze moeten al de weg kennen om ondergronds te parkeren om daarna via de lift naar het stationsgebouw en de automaten te gaan. We horen veel bezorgdheden bij de inwoners”, zegt Filip Deforche, oppositieraadslid voor Vlaams Belang en bewoner van het Stationsplein. Volgens het Vlaams Belang mijden veel mensen ook gewoon het Stationsplein. “Gezien de aanhoudende problemen vermijden sommige mensen die plek. Er zou nog een tweede cluster van bankautomaten komen, we hopen dat deze op een alternatieve, veilige, centrale en bereikbare plaats gevestigd wordt”, aldus Deforche.

Spreiding

Ook op de sociale media regent het klachten van Roeselarenaars over de afbouw van het netwerk van bankautomaten. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) is op de hoogte van sommige bezorgdheden van de bewoners. “Ik begrijp ook die bezorgdheden. Al begin dit jaar namen we met de stad contact op met het consortium van de vier grootbanken. We pleiten voor een billijke spreiding van bankautomaten over de stad. We brachten dit punt ook al aan bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Spijtig genoeg beslissen de vier grootbanken daar zelf autonoom over.” Het stadsbestuur geeft echter niet op en streeft naar een spreiding van het dalend aantal bankautomaten. “Gelukkig is er in Roeselare nog een aanbod van andere banken, ook in het centrum. We ijveren er bij hen ook voor om hun bankautomaten te behouden, zodat er voo

r de mensen een goed verspreid en toegankelijk netwerk van automaten is, ook voor andersvaliden en senioren.” Het stadsbestuur liet onlangs nog weten dat de extra maatregelen op het Stationsplein bijdragen tot een veiligere situatie. “Er zijn 36 camera’s geïnstalleerd en is er ook verhoogd toezicht door de politie. Daarnaast zetten we sinds enkele maanden in op privébewaking op het stationsplein”, zegt de burgemeester.