Virginie Derumeaux straks nieuw in het Izegemse schepencollege: “Met de zegen van mijn gezin”

Maandagavond mocht het N-VA-bestuur een opvolger kiezen voor Lothar Feys, die om professionele redenen afziet van zijn schepenambt. De keuze viel op apothekeres Virignie Derumeaux (45), die eigenlijk nog vrij nieuw is in de politiek.

In 2018 debuteerde Virginie Derumeaux bij de gemeenteraadsverkiezingen. “Het was burgemeester Bert Maertens die me kwam vragen om op de lijst te staan”, zegt de altijd goedlachse Virginie. “Op dat moment moet je wat overwegingen maken natuurlijk. 20 jaar geleden was dat ‘not done’ in mijn beroep, nu ligt dat niet zo gevoelig meer. Ik heb daar trouwens geen negatieve effecten van ondervonden. N-VA was als partij ook de logische keuze voor mij, vier jaar later sta ik daar nog ten volle achter.”

“Mijn expertise van Izegem Koers komt wellicht van pas bij organisatie van BK”

Samen met die andere nieuwkomer Diederik Pattyn werd Virginie naar plaatsen 3 en 4 van de lijst gepiloteerd. Beiden scoorden ook goed en haalden vlot de gemeenteraad. Virginie zetelt ook in het Bijzonder Comité Sociale Dienst en de raad van bestuur van Zorg Izegem. “Daar kun je ook heel wat doen voor de mensen, je hebt daar meer directe impact. Als gemeenteraadslid van de meerderheid heb je minder dat gevoel.”

foto Frank © Frank Meurisse Frank Meurisse

Daarom ook dat ze niet twijfelde om zich kandidaat te stellen voor het vacante schepenambt. “Thuis hadden we dat al goed doorgesproken. We hebben drie kinderen – Amélie (11) en de tweeling Loïc en Jérôme (10) – en die zijn natuurlijk in de wolken. Amélie was trouwens actief in de kindergemeenteraad. Mijn man heeft ook een drukke job als tuinaanlegger, ook hij maakt lange dagen”, zegt Virginie. Daarom ook dat hij moest passen voor de fotosessie met het gezin.

Ook in haar apotheek zal Virginie extra hulp moeten inschakelen. “Er moet hier altijd een apotheker aanwezig zijn. Er vertrekt hier nu net een halftijds apotheekassistente en die hoop ik nu te vervangen door een voltijds apotheker. Dan kan ik hier op alle momenten van de dag even over en weer, mocht er zich iets aandienen.”

Voorzitster ouderraad

Met Virginie heeft ook de Bosmolens, toch ondertussen de grootste wijk van de stad, ook een schepen. “Ik ben hier altijd actief geweest in de ouderraad, ik heb net mijn voorzitterschap doorgegeven. Het is door de apotheek, die we in 2004 openden, dat we hier beland zijn. Ik ben van Heule, mijn man van Stasegem, maar hij woonde wel een tijdlang in Izegem. Maar we voelen ons hier goed thuis ondertussen.”

“De bevoegdheden? Ik zit zelf nog te midden de jeugd en sport is ook mijn ding”

De bevoegdheden moeten nog bevestigd worden. “Maar als ik die van Lothar kan overnemen, dan zitten er daar bij die me op het lijf geschreven. Ik zit zelf nog te midden de jeugd en ook sport is mijn ding. Vroeger heb ik nog op niveau gebasket, nu hou ik het bij padellen. De jongens spelen hockey in Rumbeke. Ik ben ook actief in het comité van Izegem Koers. En volgend jaar mogen we het BK wielrennen ontvangen in Izegem. Hopelijk kan mijn expertise me daar wat bij helpen. Ik zie het volledig zitten. Het meerjarenplan is natuurlijk nu in uitvoering, maar ik wil me ook al verder profileren om er zeker te staan tegen 2024.”

Op de gemeenteraad van maandag 5 september zal Virginie de eed afleggen. “En ondertussen loop ik al even mee met Lothar die me zal inwijden in heel wat dossiers.”