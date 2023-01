Vincent Van Peteghem centrale gast op Waregems CD&V-ontbijt

In sportcafé De Treffer vond zondag het jaarlijkse nieuwjaarsontbijt van de Waregemse CD&V-afdeling plaats. Gastspreker was minister van Financiën, Vincent Van Peteghem.

Naar jaarlijkse gewoonte verzamelden de Waregems CD&V-(bestuurs)leden zondag voor hun nieuwjaarsontbijt, waarvoor zoals altijd het sportcafé De Treffer afgehuurd wordt. Tijdens een uitgebreid ontbijt lichtte de nieuwe voorzitter Marie-Charlotte Schurmans de plannen voor het komende jaar toe.

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen pas over een groot anderhalf jaar plaatsvinden, kwam er al een voorzichtige vooruitblik. CD&V, dat in Waregem een absolute meerderheid heeft, neemt in 2024 afscheid van zijn boegbeeld: burgemeester Kurt Vanryckeghem. Hij kondigde het afgelopen jaar aan dat hij geen nieuw mandaat nastreeft.

“Velen hebben zich wellicht in hun koffie verslikt toen dat nieuws bekend raakte”, zei Schurmans. “Een opvolger gaan we hier nog niet lanceren, maar zeker is dat we er vol voor gaan in 2024. Er wordt een sterke ploeg samengesteld, waarbij iedereen van de partij inspraak zal hebben. Daarover volgt later meer nieuws.”

Het ontbijt werd afgesloten met een speech van minister van Financiën Vincent Van Peteghem. (PNW)