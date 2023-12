Vierde en laatste meerjarenplanaanpassing voor Hooglede

Op de vierde en laatste meerjarenplanaanpassing werd duidelijk wat de burger nog mag verwachten in 2024. Vooral de verbouwingswerken aan woonzorgcentrum Ter Linde nemen een grote hap uit het budget. Bij Eendracht Hooglede kijken ze ondertussen uit naar de aanleg van een kunstgrasveld.

2024, niet toevallig een verkiezingsjaar, belooft een druk jaar te worden. Zo wordt in januari de nieuwe D-vleugel officieel geopend in Ter Linde. Daar stopt het echter niet: de B-vleugel, de oudste van het woonzorgcentrum, krijgt een upgrade waarbij de kamers groter worden. In 2024 en 2025 is hiervoor 7,2 miljoen euro voorzien. Financieel was er alvast een meevaller. Zo zullen de geraamde energiekosten voor de volgende drie jaar ongeveer 2 miljoen euro minder bedragen dan aanvankelijk aangenomen.

“We hebben van de hoogste belastingen van de regio” – Kristof Pillaert, Groep 21

Ook de personeelskosten vallen goedkoper uit. Er kwamen slechts twee loonindexeringen in plaats van de geschatte drie. Bij Ter Linde stijgen de personeelskosten wel fel. Er werd in 2023 erg vaak een beroep gedaan op interimarissen om personeelstekorten op te vangen. Ook de volgende jaren zal dit zo blijven.

Duurder recyclagepark

Er valt echter ook een financiële tegenvaller te noteren bij het nieuwe recyclagepark in de Hogestraat. Het totale budget valt bijna dubbel zo duur uit als aanvankelijk gepland en bovendien grijpt de gemeente ook naast een subsidie van 200.000 euro.

“De verhoging van het budget komt er omdat we bij de eerste raming een aantal zaken over het hoofd hadden gezien. De toegekende subsidie van 200.000 euro is ondertussen vervallen hoewel er hier eigenlijk geen einddatum op stond. Voor het gebouw zelf is de aanbesteding zo goed als af, in 2024 zetten we de aanbesteding voor het park open”, verklaarde schepen Arne De Brabandere (CD&V). De opening was destijds voorzien voor in 2022, maar onder andere de aanwezigheid van PFAS in de bodem, gooide roet in het eten.

Kunstgrasveld

Verdere investeringen doet de gemeente onder andere in de aanleg van een kunstgrasveld voor Eendracht Hooglede voor een bedrag van 400.000 euro. Het veld wordt aangelegd in het tussenseizoen. Oppositieraadslid Jan Lokere (Groep 21) wou weten waarom dit werd toegewezen aan Eendracht Hooglede en er niks op het programma staat voor KVP Gits.

Schepen Frederik Sap (Allen 8830) gaf duiding: “Eendracht Hooglede beschikt over twee complete velden en dan nog een kleiner veld. Dit laatstgenoemde zal verdwijnen om er parkeergelegenheid te voorzien voor onder andere zaal Malpertuus en de visclub. Om toch de capaciteit te kunnen behouden, komt er dus een nieuw kunstgrasveld. In Gits kan er eventueel nog uitgeweken worden naar ‘t Chringhene of Dominiek Savio. Het was dus een budgettaire keuze en dan kiezen we voor Hooglede.” Op Dominiek Savio wordt de looppiste gerenoveerd voor een bedrag van 434.500 euro. De financiële conclusie op het einde van de legislatuur: de schulden zijn nagenoeg gelijk gebleven.