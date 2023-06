Vier onthoudingen tijdens geheime stemming zijn van Moorsleedse meerderheidspartij STERK

De meerderheidspartij STERK maakte vrijdag bekend dat de vier onthoudingen tijdens de geheime stemming op de gemeenteraad donderdag in Moorslede van hen afkomstig zijn. De drie oppositiepartijen Groep a, PRO en N-VA vroegen opnieuw dat de burgemeester omwille van het lopend proces wegens belangenvermenging tijdelijk een stap opzij zet.

Tijdens de geheime stemming op verzoek van de oppositie waren er acht stemmen voor en vier onthoudingen. En dat laatste is opmerkelijk. “Na intern beraad heeft onze fractie beslist om zich op dit punt te onthouden omdat we niet willen vooruit lopen op een uitspraak van de rechtbank en ons ook volledig willen distantiëren van deze zaak”, verklaart eerste schepen Sherley Beernaert het stemgedrag.

Niet ten goede van het vertrouwen

“We willen ons verder inzetten voor de lopende projecten ten voordele van alle inwoners van Moorslede, maar we kunnen niet ontkennen dat deze hele zaak niet ten goede komt van het vertrouwen in de gemeentepolitiek en dat is jammer.”

(EDB)