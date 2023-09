Vier mensen uit Roeselare staan als terrorist op OCAD-lijst, stad zet sterk in op monitoring

Vier inwoners van Roeselare staan op de OCAD-lijst, dat is de lijst met mensen die mogelijk een terroristische bedreiging vormen. Alle vier zitten ze momenteel in de gevangenis, met dank aan de goede monitoring van de verschillende diensten.

Koenraad Cracco waarschuwt voor moslimfundamentalisme in Roeselare. “Sept. ‘21: het gerecht pakt twee in RSL wonende Palestijnen op inzake terrorisme. Men treft springstof aan. De broers staan bekend als geradicaliseerd. Mei ‘23: drie huiszoekingen in RSL bij geradicaliseerde Tsjetsjenen aanhangers van IS. Ze waren van plan een aanslag te plegen. Ze zijn in verdenking gesteld voor poging tot moord, deelname aan activiteiten van een terroristische groep en voorbereiden van een aanslag.”

“Juli ‘23: de halal slachter uit de Vijfwegenstraat, trekt naar Oekraïne om tegen de Russen te vechten; blijkt een Russische spion te zijn en verschijnt kort na zijn desertie op foto samen met de Tsjetsjeense dictator Kadyrov. Ondertussen heeft onze slachter wel zijn vrouw en zeven kinderen achtergelaten in België. Hij verklaart in het openbaar: ‘Ik wil de deuren openen voor de terugkeer van echte mannen… die houden van … de islam, de Koran en de soenna’. Zo halen wij ook eens het wereldnieuws. Rode draad: moslimfundamentalisme en -radicalisering. Welke proactieve acties onderneemt de stad tegen moslimfundamentalisme en radicalisering?”

Op de radar

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): “Een van de eerste zaken die ik heb gedaan toen ik begon als burgemeester, nog voordat het verplicht werd, is het opzetten van een lokaal integraal veiligheidsplan. Zowel op operationeel vlak als binnen de taskforce. Die oprichting vond ik belangrijk, het was de nasleep van de aanslagen in Brussel. Acht keer per jaar komt die cel samen. Als er iemand op de radar staat, dan word ik daarvoor ingelicht en wordt er monitoring voorzien. In de meeste gevallen gaat het om onrustwekkend gedrag, zoals een uitspraak. Het kan ook door inspanningen waar we zelf niet van weten. Dat was zo bij de slachter, waar de staatsveiligheid van op de hoogte was. Hij stond op dat moment niet op de OCAD-lijst. Wat die lijst betreft zijn er vier mensen uit Roeselare die op de lijst staan, alle vier zitten ze momenteel in de cel.”

“Ik heb vertrouwen in onze diensten, want ook op lokaal vlak is het belangrijk om alles goed op te volgen. Daarnaast zijn voldoende preventieve acties belangrijk, onder meer via de radicaliseringsambtenaar”, aldus de burgemeester.