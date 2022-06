Vicky De Rijcke zegt Dentergemse gemeenteraad én ons land vaarwel: “We dromen al zo lang van een verhuis naar Spanje”

Vicky De Rijcke (Eendracht) is aan haar laatste dagen als Dentergems gemeenteraadslid bezig. De Oeselgemse verhuist in de zomervakantie immers met haar gezin naar Spanje. “Het is al zo lang onze droom en nu passeerde de trein op het juiste moment.”

Vicky is sinds 2019 gemeenteraadslid in Dentergem. Tijdens haar termijn als gemeenteraadslid riep ze onder meer de bebloemingswedstrijd Dentergem Bloeit in het leven. Nu zegt ze België, en dus ook de gemeenteraad, vaarwel. Vroeger dan eigenlijk gepland. “Mocht ik niet naar Spanje verhuizen, zou ik nooit stoppen in de politiek”, vertelt ze. Toch is dit een kans die ze naar eigen zeggen niet kan laten liggen. “Mijn man en ik spreken al vijftien jaar over een verhuis naar Spanje. Het was iets waar we onze kinderen vaak over plaagden. Tot zij vorige zomer plots zeiden dat ze dat eigenlijk ook wel zouden zien zitten. Dat was een signaal voor ons om er volledig voor te gaan. Al verhuis je natuurlijk niet van vandaag op morgen naar het buitenland.”

Begin dit voorjaar kwam alles echter in een stroomversnelling toen haar man Hans Desmet in Spanje een job aangeboden kreeg. “Dan hebben we heel snel het besluit genomen om te springen. We dromen er immers al zo lang van.” Vanaf 1 maart is Hans er al aan de slag. “Dat was net tijdens de krokusvakantie, dus zijn we toen met de rest van het gezin een weekje meegegaan, waarna we ook in de paasvakantie naar ginder gingen. Het beviel ons eigenlijk meteen”, lacht Vicky. Op 12 juli vertrekt Vicky dan met haar kinderen Amelie (16) en Gaëtan (14) richting de Costa Blanca. Daar zullen ze na een welverdiende vakantie – de kinderen hebben er net een examenperiode opzitten – in het Spaans naar school gaan. “Ze zullen het er snel gewoon worden. We hebben speciaal gekozen om in Torrevieja aan de Costa Blanca te gaan wonen, zodat ook zij aan hun trekken zullen komen. Ze zullen daar een mooie toekomst hebben.”

Creatief

Wat Vicky er gaat doen, weet ze nog niet. “Al zou ik heel graag iets doen rond koken. Vroeger droomde ik van een B&B, maar dat is wat naar het achterplan verdwenen. Kookworkshops geven of een strandbar openhouden lijkt me daarentegen wel wat. Tot nu toe deed ik altijd een job in de richting van wat ik gestudeerd heb, maar nu zou ik graag iets doen wat aansluit bij mijn passie, iets creatiever.”

De verhuis betekent wel dat Vicky Oeselgem en de Dentergemse politiek achter zich moet laten. En dat doet ze met veel pijn in het hart. “Ik ben van hier. Dit is het dorp waar mijn ouders en mijn grootouders vandaan komen. Net als ik, was ook mijn grootmoeder politiek actief. Ik ben dan ook een dorpsmens in hart en nieren en had ook op politiek vlak nog heel wat ambities. Zo had ik bijvoorbeeld graag schepen geweest. Maar mijn leven neemt nu een andere wending en daar ben ik helemaal klaar voor. Het is tijd voor iets anders, al doet het tegelijkertijd ook wel pijn om alles achter te laten.”

In de gemeenteraad wordt Vicky opgevolgd door eerste opvolger Barbera Heyde. (TM)