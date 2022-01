Verzet tegen sociale woningen in een signaalgebied in Brugge

Omwonenden en natuurliefhebbers hebben de steun gekregen van de partijen Groen en N-VA in hun verzet tegen de plannen van sociale bouwmaatschappij Vivendo om aan de Mispelaar twee appartementen met ondergrondse garages en tientallen woningen te bouwen. “Wij willen het weinige resterende groen vrijwaren in in Assebroek, de dichtst bevolkte gemeente van West-Vlaanderen”, stelt raadlid Pol Van Den Driesche (N-VA). “De weides waar Vivendo nu mordicus beton wil storten en woonblokken optrekken liggen in een ‘signaalgebied’, dat zijn gronden met heel veel water.”

“Telkens als het enkele dagen heeft geregend, staan die weides blank. Vorige winter kon je er zelfs op schaatsen, de voorbije weken kon je er met een rubberbootje op varen. Kennelijk ziet Vivendo stilaan zelf ook in dat dit een foute keuze is, anders zouden ze hun plannen recent niet nog vlug hebben aangepast. Alsof een bijkomende wadi en wat extra riolering het fundamenteel probleem kan oplossen.”

“Zeker na de waterramp van vorige zomer en de waarschuwingen van wetenschappers dat er de komende jaren nog meer waterellende zal volgen, is het evident dat je aan de Mispelaar geen tientallen woningen meer moet gaan neerpoten. Eigenlijk is dat misdadig, een aanslag op de natuur. Dat het om sociale woningen gaat, maakt de zaak nog erger, nog cynischer.”

Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) wijst erop dat eigenaar WVI de gronden in twee fasen op de markt heeft gebracht: “Om een gemengd project na te streven en het aanbod aan betaalbare woningen op te krikken is beslist om die verkaveling gedeeltelijk privaat en gedeeltelijk vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij uit te werken. De private ontwikkelaar heeft zijn deel van het project als eerste gerealiseerd. Het tweede deel, dat van Vivendo, is pas later aangevat. De watersituatie was voor het hele project hetzelfde. Het signaalgebied kent een bouwvrij deel ten zuiden van de Mispelaar.”

In beroep

“Bij de screening van de signaalgebieden zijn er geen problemen vastgesteld ten noorden van de Mispelaar. Daarom werd het noordelijke deel omgezet van woonuitbreiding- naar woongebied. Alle data en adviezen waren gunstig, ook van de waterexperts bij het polderbestuur en de Vlaamse Milieumaatschappij. Na het verlenen van de bouwvergunning zijn enkele partijen in beroep gegaan. Het dossier ligt nu bij de deputatie. Er is sinds de overstromingen een verhoogde aandacht is voor de waterproblematiek. Terecht. Het is aan de deputatie om te oordelen of het project van Vivendo deze toets doorstaat.”

(SVK)