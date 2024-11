Vertrekkende Waregemse schepenen kiezen voor opvallende carrièreswitches: Jo Neirynck trekt naar de klas, Joost Kerkhove wordt boswachter

Opvallende carrièreswitches bij de vertrekkende schepenen uit het Waregemse stadsbestuur. Schepen van Onderwijs Jo Neirynck staat na achttien jaar zelf voor de klas. Collega Joost Kerkhove duikt de natuur in en start een opleiding tot boswachter. “Wat meer genieten van de vrijheid zal deugd doen.”

Op dinsdagavond 3 december vindt de installatievergadering plaats. Dan worden de verkozen raadsleden en schepenen geïnstalleerd en de aangewezen burgemeester aangeduid. Kristof Chanterie (CD&V) zal namelijk pas ‘officieel’ burgervader zijn na de eedaflegging bij de gouverneur. De nieuwe bestuursploeg telt alleszins enkele nieuwe gezichten. Van Kurt Vanryckeghem was al lang geweten dat hij afscheid zou nemen van het stadhuis.

Schepenen Rik Soens, Pietro Iacopucci en Philip Himpe blijven aan boord. Margot Desmet, Kim Deplancke, Cindy Vanhoutte en Marc Vercruysse zijn nieuw in het schepencollege. Jo Neirynck, Joost Kerkhove en Maria Polfliet nemen afscheid. Tijdens hun laatste week verrassen ze met opvallende nieuwe professionele en recreatieve bezigheden.

Joost Kerkhove (CD&V) werd in 2010 schepen en zette zich hard in voor Zorg en Welzijn. “Ik heb de lijst nog gesteund, maar had niet de bedoeling om voort te doen”, vertelt hij. “Ik snakte wel naar wat meer vrijheid. Er komt veel kijken bij een schepenambt, en heel wat weekendwerk. Maar pas op, ik heb mij vijftien jaar met veel plezier en inzet ten dienste gesteld van de gemeenschap en ben erg fier op de zaken die we gerealiseerd hebben.”

Orgelpunt

De 64-jarige oud-schooldirecteur is pensioengerechtigd. “Maar om een orgelpunt te plaatsen op mijn actieve carrière als jong gepensioneerde wil ik mij nog verder inzetten voor de maatschappij. Nieuwe uitdagingen zijn de beste drijfveer om niet in het spreekwoordelijke zwarte gat te vallen. Daarom start ik binnenkort de opleiding tot boswachter bij het Agentschap voor Natuur en Bos.”

“Ik ben al sinds mijn jeugd een enorme natuurliefhebber en op deze manier kan ik mij als vrijwilliger nuttig maken en op terrein ondersteuning bieden waar nodig. Tijdens regenachtige dagen zal ik de komende twee jaar studeren, maar bij mooi weer vind je mij zeker in het bos of op het veld. Ik zal ook weer wat meer fietsen en vissen.”

“Fantastische jaren”

“Bovendien wil ik als boswachter, en als gewezen onderwijzer en eredirecteur, leerkrachten ondersteunen bij het organiseren van leerwandelingen en natuureducatieprojecten. We moeten onze natuur koesteren en een gezond evenwicht nastreven tussen industrie, plant, mens en dier. De opwarming van de aarde toont dat we op deze manier niet ongestraft verder kunnen.”

Leeftijdsgenoot Maria Polfliet stopt als schepen van onder meer Groen, Landbouw en Energie. “Het waren tien fantastische jaren”, reageert Polfliet. “Ik zal zeker niet in een zwart gat vallen en ga mijn vrije momenten optimaal benutten. Op genietende wijze rond ik deze week mijn ambt af en ik ben heel blij dat ik nog in de gemeenteraad zetel.”

Masseur

Schepen van Jeugd en Onderwijs Jo Neirynck (54) staat na achttien jaar stadsbestuur binnenkort zelf voor de klas. “Dit jaar ben ik een lerarenopleiding gestart aan Howest”, vertelt Neirynck. “Ik had twee economische diploma’s en volg nu een eenjarig traject om nadien economische vakken te mogen onderwijzen in het secundair onderwijs. Vorige week deed ik al 15 uren stage in de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart.”

De voorbije jaren volgde hij bij Syntra ook opleidingen tot wielerverzorger en masseur. “Ik ben al gans mijn leven zot van de koers en wou daar iets mee doen. Ik ging al mee op pad met de beloften en junioren van The Lead Out – Cycling Academy uit Deerlijk.”

“Ik vond het zeer boeiend om mij te verdiepen in anatomie en heb ook meteen een massagetafel gekocht. Met Jens Debusschere kreeg ik direct een echte prof op de tafel. Het wielrennen blijft een hobby. Tenzij Patrick Lefevere belt, dan ga ik luisteren.”