Verruimde Open VLD als Team Waregem naar verkiezingen

Zoek op 13 oktober 2024 niet naar Open VLD op het stemformulier. De lokale liberalen nemen afscheid van die naam. “De inwoners krijgen met Team Waregem de keuze voor een fris project”, klinkt het. De lijst zal bestaan uit Open VLD’ers en onafhankelijken.

“Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 willen we drempels verlagen”, zegt voorzitter Evy Vandemaele. “Team Waregemwordt de nieuwe stadslijst, die bestaat uit gemotiveerdeOpenVLD’ers en onafhankelijke nieuwkomers. We willen de klassieke partijgrens overstijgen. Iedereen die van Waregem een fijnere stad wil maken, is welkom: handelaars, zelfstandigen, ambtenaren, jongeren, senioren en iedereen daartussenin.”

Slagzin

“De slagzin ‘Mensen maken het beleid’ vat de essentie van ons project perfect samen”, zegt raadslid Maxim Laporte. “Wij kiezen voor inspraak en participatie. Het huidige stadsbestuur houdt te weinig rekening met de talenten van de Waregemnaars.”

“We merken dat er heel veel Waregemnaars zijn met goede ideeën voor onze stad, over de partijgrenzen heen. We nodigen hen uit om mee te bouwen aan onze plannen voor een nog beter Waregem”, aldus raadslid Guy Van den Eynde.

Fractie uiteengespat

In 2018 sloeg Open VLD de handen in elkaar met N-VA; het kartel behaalde toen zeven zetels in de gemeenteraad. Afgelopen zomer spatte de fractie uiteen. De fractie N-VA/Open VLD ging verder als N-VA+, de twee liberale raadsleden zetelen voort als onafhankelijke. (LVW)

