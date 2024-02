Verrassing van jewelste: Team Burgemeester en CD&V trekken samen naar de kiezer in Kortrijk

Verrassing van jewelste in Kortrijk: meerderheidspartij Team Burgemeester en oppositiepartij CD&V trekken in oktober voor de gemeenteraadsverkiezingen onder de noemer van de ‘Stadslijst’ samen naar de kiezer. Dat maakte Vincent Van Quickenborne bekend op een persconferentie. Wie de lijst zal aanvoeren is nog niet bekend, dat wordt later pas bekendgemaakt.

“De verschillen op nationaal niveau tussen de partijen is niet zozeer van tel op het lokale niveau”, vertelden Vincent Van Quickenborne en Hannelore Vanhoenacker, die in 2018 kandidaat-burgemeester was voor de christendemocraten. Dus beslissen beide partijen om de handen in elkaar te slaan richting de gemeenteraadsverkiezingen van dit najaar.

Na twaalf jaar oppositiekuur wil de CD&V volgens Vanhoenacker opnieuw meebesturen, zij het in samenwerking met Team Burgemeester. Het woord kartel mag volgens Van Quickenborne niet gebruikt worden, het gaat eerder om een vergevorderde samenwerking.

Het is hoe dan ook opmerkelijk. In 2013 zette Van Quickenborne CD&V nog op een slinkse manier buitenspel door een coalitie te sluiten met Vooruit en N-VA. Die move werd door CD&V weinig gesmaakt, maar nu lijkt alles vergeten en vergeven. Team Burgemeester en CD&V waren in 2018 samen goed voor 48 procent van de stemmen. (Jules Fremaut)

