Veronique Verack (65) keert tijdelijk terug naar gemeenteraad

Wegens zwangerschapsverlof laat fractieleider Yara Bogaert (Vooruit) uit Geluwe zich tijdelijk vervangen in de gemeenteraad. Dinsdagavond legde Veronique Verack (65) de eed af. Ze zal Yara Bogaert tijdelijk vervangen. Opmerkelijk is alvast dat met Veronique Verack de tiende opvolger op de lijst van Vooruit gaat zetelen.

Eerste opvolger was normaliter Emmerson Dury uit Kruiseke. Hij zetelde in de vorige legislatuur al in de gemeenteraad maar verzaakt nu aan zijn mandaat omwille van zijn job. De twee volgende opvolgers kunnen niet zetelen wegens onverenigbaarheid. Emma Vilain is werknemer van de stad, Kathy Gevaert is de moeder van raadslid Jens Ugille.

Volgende opvolger was dan Christine Lecluse maar die is verhuisd naar Kortrijk. Voor de twee volgende opvolgers is er ook de onverenigbaarheid. Hannes Decorte is de zoon van Christine Decorte, echtgenote van raadslid Johan Deneut. Darline Deprez is werknemer van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Nog een mogelijke opvolger was Gerdy Forrest uit Geluwe maar hij liet in een brief weten niet te zetelen.

Bogaert terug in september

En zo is Veronique Verack terug van weggeweest want in de legislatuur begin 2001 tot einde 2006 zetelde ze in de gemeenteraad voor de toenmalige SP. Ze kwam toen in de gemeenteraad als opvolger van Stefaan Vangoethem die rechtstreeks werd verkozen maar de voorkeur gaf aan de OCMW-raad,

Veronique Verack is gehuwd met Guy Vereecke. Hun dochter Sherly Vereecke stond ook op de lijst van Vooruit voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Veronique Verack behaalde toen 347 voorkeurstemmen.

De wettelijke periode van zwangerschapsverlof is maximum 15 weken. Yara Bogaert zal ten vroegste op de gemeenteraad van september terug zijn.

(EDB)