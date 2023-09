Vernieuwde stadskern zal niet meer kosten dan vooraf gepland: “Binnen budget van 6,5 miljoen”

Nadat de vernieuwde stadskern eind december al in de praktijk in gebruik werd genomen, is hij sinds vorig weekend nu ook officieel geopend. Met goed nieuws. Volgens financieel directeur Claude Callewaert van de stad zullen de werkzaamheden niet duurder uitvallen dan vooraf gepland: “Binnen het budget van 6,5 miljoen euro.” En dat mag een klein wonder heten.

Waarom een klein wonder? Omdat in zowat alle sectoren de prijzen de voorbije twee jaar enorm gestegen zijn. “Gelukkig hebben onze aanbestedingen plaatsgehad net vóór de prijzen de pan uitswingden”, zegt burgemeester Kristof Audenaert, die voor de officiële opening strak in het pak zat. “We hebben een portie geluk gehad. Waren we later met het project gestart, dan had het anders kunnen uitdraaien.”

De deadline gehaald

“Om een precieze totale kostprijs te geven, is het te vroeg”, zegt Claude Callewaert. “We verwachten de komende weken nog een aantal facturen en verrekeningen. En onder meer de kosten voor de extra grondwerkzaamheden naar aanleiding van de archeologische opgravingen dienen nog becijferd te worden. Maar dat we binnen het vooropgestelde budget zullen blijven, is zo goed als zeker.”

Dat bevestigt ook An Wostyn, directeur Ruimte. Voor haar had de officiële opening van de vernieuwde stadskern een bijkomend feestelijk tintje: ze trad in september 1998 in dienst van de stad en vierde dus haar zilveren werkjubileum. “In de eerste 15 jaar van mijn carrière kwamen twee te realiseren dossiers met een zekere regelmaat op tafel”, zegt ze. “Enerzijds het bouwen van een stadskantoor en anderzijds de heraanleg van de Markt. En kijk: nu mogen we beide afvinken. Voor de realisatie van de stadskernvernieuwing kreeg ik constant een datum ingeprent om te landen: 30 juni 2023.”

“Ik ben blij dat we die deadline gehaald hebben, onder andere dankzij de inspanningen van aannemer Persyn. Die luisterde blijkbaar goed naar wat schepen van Openbare Werken Hans Blomme voortdurend zei: het moet vooruitgaan, mannen! Nochtans kregen we bij de start van de nutswerken in maart 2020 met de coronalockdown af te rekenen. Een streep door de rekening, maar eenmaal er weer gewerkt kon worden, zette Fluvius alle zeilen bij om op schema te komen.”

Trappen en fonteintjes

Over smaken en kleuren valt er niet te discussiëren, dus ook niet over het uitzicht van de nieuwe stadskern. Niet iedereen is even blij met de witte dwarsstrepen op de Markt en er wordt door fietsers al eens gesakkerd op de mooie, maar hobbelige porfier waarmee het wegdek is aangelegd.

“Sowieso horen we over het algemeen positieve geluiden en vinden velen het resultaat heel geslaagd”, aldus schepen van Stadsplanning Lieselotte Denolf. “We hebben het misschien wel meest ingrijpende stedelijke project van de voorbije decennia tot een goed einde gebracht. De aanzet voor de werkzaamheden was niet in eerste instantie het creëren van een nieuwe Markt, maar de broodnodige vervanging van de tot op de draad versleten rioleringen. De nieuwe riolen moeten ons mee beschermen tegen waterlast.”

“Voor de uiteindelijke plannen zijn we in juni 2017 scheep gegaan met het concept voorgesteld door Lola-List-Sweco, een Nederlands-Frans-Belgische samenwerking. Dat consortium heeft het masterplan uitgewerkt.”

“Nu de werkzaamheden achter de rug zijn, beschikken we over een mooier marktplein. Met meer zitgelegenheid, meer bomen en een leuke trappenpui aan de achterzijde van het oud-stadhuis, waar de mensen graag zitten. Ook de fonteintjes vallen enorm in de smaak en hebben de voorbije zomer al veel fun opgeleverd, zeker bij de kinderen. Besluit: we hebben voor veel meer beleving op de Markt gezorgd. Auto’s zijn er nog welkom, maar voetgangers en fietsers krijgen voorrang. We vinden het belangrijk dat de grote evenementen in de stadskern kunnen blijven plaatsvinden, net zoals onze woensdagmarkt.”

Site Pollet als voorzet

Eregast tijdens de academische zitting die met de officiële opening van de stadskern gepaard ging en die in de Sint-Pieterskerk plaatshad was Vlaams minister Hilde Crevits.

“De stadskernvernieuwing is een mooi voorbeeld van waartoe een goede samenwerking kan leiden tussen verschillende beleidsniveaus, tussen verschillende stadsdiensten en tussen politiek en burger”, zei ze. “Vanuit Vlaanderen hebben we bijgedragen aan de aankoop van de site Pollet, een voorzet om een min of meer parkeervrije Markt te creëren.”