Vernieuwd bestuur Vlaams Belang Kortrijk voorgesteld

Op een ontbijtbuffet in Feestzaal ‘Gulden Sporen’ van hotel Damier werd op zaterdag 11 november het vernieuwde bestuur van Vlaams Belang Kortrijk voorgesteld. Een klein jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt alles in stelling gebracht om de Guldensporenstad op zijn grondvesten te doen daveren. Het jaarlijkse ontbijtbuffet is een besloten bijeenkomst die enkel toegankelijk is voor de leden van de Kortrijkse rechts-nationale partij.

Fractieleider Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) hield een korte toespraak over de politieke actualiteit en sloot af met een voorstelling van het nieuwe bestuur: “Rest mij nog ons vernieuwd bestuur aan u voor te stellen. Eerst en vooral onze voorzitter Janick Samyn, die naast zijn drukke professionele bezigheden ook onze rots in de branding is niet alleen in Kortrijk, maar in de ganse regio Kortrijk-Roeselare-Tielt als regiovoorzitter. Onze ondervoorzitter Mark Vandenberghe, die als ouderdomsdeken ervaring in onze ploeg brengt en de senioren vertegenwoordigt als voorzitter van het Seniorenforum. Onze secretaris Carmen Ryheul, die niet alleen gemeente- en politieraadslid is, maar ook Vlaams Parlementslid. Zij maakt het schepen Velo niet alleen moeilijk, recent maakte zij ook bekend dat zij op de zesde plaats staat voor het Vlaams Parlement en onze stad ook op Vlaams niveau zal blijven verdedigen.”

Sterke aanwinst

“Marniek De Bruyne, heeft misschien wel de belangrijkste functie. Hij beheert als penningmeester onze centen. Hij is een sterke aanwinst, want hij brengt onderhandelings- en bestuurservaring binnen in onze partij. Hij onderhandelde onder meer het bestuursakkoord van deze stad in 2012. Vervolgens, Tijs Callebert, hij is onze vertegenwoordiger in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) waar hij pleit voor ‘Eerst Onze Mensen’; hij is ook onze ledencoördinator en als vrijwillig brandweerman is hij onze adviseur inzake onze hulpdiensten. Ik vraag ook onze gemeenteraadsleden Liesbeth Vercaemst en Marc Cottenier naar voor. Liesbeth bijt zich vast in heel wat sociale dossiers en Marc, vanuit zijn ervaring als bouwkundig ingenieur, in de bouwdossiers van de stad.”

“Nieuwkomer Remko Quidousse, is sinds kort een Bissegemnaar en vertegenwoordigt met zijn 24 jaar de jongeren in onze partij. Ook in Kortrijk is de jeugd de toekomst! En tot slot vraag ik ook nog graag bestuurslid Pascal Bekaert naar voor. Een man die de partij door dik en dun steunt, waar we kunnen op rekenen. Bestuurslid Tom Scheers laat zich vandaag verontschuldigen. Met dit volledig vernieuwde bestuur trekken wij vol vertrouwen naar de verkiezingen. ”