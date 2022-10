Verkoop patrimonium Beselare

Het gemeentebestuur wil in Beselare verder bouwen aan de toekomst. De verkoop van gemeentelijk patrimonium moet zorgen voor een nieuw dorpsgezicht en meer woongelegenheid.

Wie door de heksenparochie Beselare rijdt, herkent op het marktplein meteen de authentieke gebouwen van het oude gemeentehuis en de oude pastorie. De charmante gevels ademen sfeer uit maar zijn momenteel weinig functioneel en de verkoop zou daar moeten verandering in brengen. De te verkopen gebouwen zijn de woningen Beselareplaats 1 en Wervikstraat 2, de pastorie en het oude gemeentehuis.

Het punt kwam al regelmatig op de gemeenterad wat soms leidde tot felle discussies. Toch werd de knoop met de verkoop doorgehakt. Door de centraal gelegen gebouwen samen met de woningen in de Wervikstraat 2 en Beselareplaats 1 te verkopen wil de gemeente ruimte creëren voor een wooninbreidingsproject. De verkoop gebeurt onder voorwaarden en in functie van de realisatie van een kwalitatief en duurzaam woonproject binnen de bestaande context met bijzondere aandacht voor de erfgoedwaarden van de bestaande gebouwen en behoud van dorpsgezicht. In het achterliggende gebied is er ruimte beschikbaar voor collectieve tuinen, garages, parkeerplaatsen, fietsenstallingen en dergelijke.

“Kandidaat-kopers kunnen de eigendommen opkopen om er woningen en appartementen te bouwen voor de vrije markt, een ideale kans dus voor projectontwikkelaars of bouwpromotoren, zeker gezien de strategische ligging van Beselare vlakbij de autosnelweg A19. Wel is het belangrijk dat het authentiek karakter van het dorp bewaard blijft. De charmante gevels van het oude gemeentehuis en de oude pastorie hebben immers een erfgoedstatus en vormen mee het hart van de Toveresseparochie”, klinkt het bij het bestuur.

Geïnteresseerde bouwfirma’s kunnen de volledige aanbestedingsopdracht bekijken op zonnebeke.be. Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met 15 december 2022.