Verkiezingen politieraadsleden in Izegem door Deputatie nietig verklaard na ‘onregelmatigheden’: “Uitslag zal dezelfde zijn”

De Bestendige Deputatie heeft de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente Izegem voor de politieraad van PZ RIHO ongeldig verklaard. Er waren fouten gebeurd bij de stemming bij enkele STIP+-raadsleden. De installatie die voorzien was op 23 januari is nu uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. “Het gaat om procedurefouten, er was niemand die ook maar enig bezwaar had aangetekend tegen de uitslag”, zegt burgemeester Kurt Grymonprez. “Er zijn dan misschien wel enkele vormelijke zaken waarop we aanmerkingen hebben gekregen, als het tot een herstemming komt zal het wellicht toch tot dezelfde uitslag leiden.”

Voor de politieraad werden zes effectieve leden en hun opvolgers gekozen. Om te kunnen verkozen als zetelend of plaatsvervangend lid van de politieraad moet de kandidaat op de dag van de verkiezing van de leden van die politieraad deel uit maken van de gemeenteraad van een van de gemeentes die deel uit maken van de zone. Ook de opvolger die verkozen wordt, moet deel uit maken van diezelfde gemeenteraad. Maar daar blijkt het al fout te zijn gegaan. Sybille Vandeputte, die wel rechtstreeks was verkozen als gemeenteraadslid, koos ervoor om te gaan zetelen in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (vroegere OCMW-raad, red.). Sybille Vandeputte werd door STIP+ voorgedragen als opvolgster van Cinthy Defour, die dus als effectief politieraadslid werd verkozen.

Met ook met de voordrachtaktes zou er iets verkeerd gelopen zijn. “Ik heb er inderdaad twee ondertekend. Omdat er op één akte maar plaats is voor twee namen, wij wilden een derde kandidaat toevoegen. Dat was Matthias Leenknecht, die uiteindelijk niet verkozen was en enkel de reststemmen kreeg. Wij hebben gewoon een kopie van de akte genomen, daar de naam van Matthias ingevuld en ik heb die ook ondertekend. We hebben die aan elkaar geniet, maar dat zou dus beschouwd worden als een tweede akte omdat er twee handtekeningen op staan.”

Juridische dienst

In de bewuste installatievergadering van de gemeenteraad werden de politieraadsleden verkozen, de twee jongste gemeenteraadsleden (Fien Claeys (CD&V) en Julie Degezelle (N-VA)) assisteerden daarbij de algemeen directeur en de burgemeester bij de stemming en stemopneming. Daarbij moest staande vergadering een notule gemaakt worden, in plaats daarvan werd dat in het algemene besluit opgenomen. ‘Door het aantal onregelmatigheden bij de verkiezing van de leden van de politieraad van de zone RIHO in de stad Izegem is het onmogelijk om vast te stellen dat deze onregelmatigheden geen impact hebben op de uitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad. Daarom wordt de verkiezing nietig verklaard”, klinkt het in het besluit van de Deputatie.

Burgemeester Grymonprez benadrukt dat de juridische dienst van de stad dit besluit nog ten gronde bekijkt. “En als het moet, zullen we die verkiezing over doen. En dan zal de uitslag allicht dezelfde zijn.” Voor de politieraad Izegem werden namens STIP+ Cinthy Defour en Ronny Mistiaen verkozen, Filip Buyse voor Vlaams Belang, Kurt Himpe en Karen Pollefeyt voor N-VA en Hannes Vanderstraeten voor Vooruit-Groen. De installatie van de politieraad wordt dus sowieso uitgesteld.