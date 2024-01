Verkiezingen met drie of toch maar twee politieke partijen in Ingelmunster?

Op zondag 13 oktober trekken we naar het stemhokje voor de gemeenteraadsverkiezingen. In heel wat steden en gemeenten worden er nu al nieuwe lijsten aangekondigd of nieuwe kandidaten voorgesteld.

In Ingelmunster is het op dat vlak echter nog windstil. We weten al met zekerheid dat de huidige meerderheid De Brug/N-VA & Open VLD en Vooruit met een lijst uitpakken. Maar wat zal er gebeuren met CD&V, dat nu nog vijf zetels in de gemeenteraad heeft? Zal de partij opkomen of niet?

Dezelfde burgemeester?

De Brug/N-VA & Open VLD telt 13 zetels, de oppositiepartij Vooruit drie zetels. De vijf zetels van CD&V zullen misschien worden verdeeld tussen de huidige meerderheid en de oppositiepartij Vooruit. Burgemeester Kurt Windels zal op die manier met zijn ogen dicht de verkiezingen winnen en Vooruit blijft dan voor de tweede bestuursperiode op rij in de oppositie zetelen.

Want met slechts twee lijsten kan Vooruit onmogelijk een gigantische stap zetten en over de huidige meerderheid springen. In oktober is het ook niet meer verplicht om te gaan stemmen. Op 14 oktober 2018 had Kurt Windels liefst 3.145 voorkeurstemmen. Misschien denken velen: de burgemeester wint zonder de minste problemen, onze stem is dus overbodig?

Zullen de Ingelmunsternaren massaal afhaken? Of zullen ze nu hun voorkeurstem geven aan een schepen, want naar we vernamen, geldt bij De Brug/N-VA & Open VLD: wie het meeste stemmen heeft, krijgt de burgemeesterssjerp.

(Patrick D.)