Verkiezingen Heuvelland: CD&V de sterkste in Westouter-De Klijte

De fijnmazige verkiezingsresultaten zijn bekend. Meest opvallende vaststelling: in Westouter-De Klijte is CD&V de grootste met 40,6 % van de stemmen. De drie meest populaire kandidaten zijn hier ook alle drie CD&V’ers. Gemeentebelangen blijft hier meer dan 8 % onder zijn gemiddelde. “Dat is vooral een kwestie van mensen”, zeggen zowel burgemeester Wieland De Meyer (GB) als zijn grote uitdager Nathan Duhayon (CD&V).

Het is de eerste keer dat er na gemeenteraadsverkiezingen fijnmazige resultaten worden bekendgemaakt. Daarvoor werd de gemeente ingedeeld in vier zones, die telkens twee deelgemeenten bevatten. Een nog fijnere indeling op het niveau van de deelgemeente was niet mogelijk omdat er in Heuvelland maar vier telbureaus zijn.

De cijfers

In Nieuwkerke en Dranouter (telbureau 1) is de meest opvallende vaststelling dat Vlaams Belang met 8,9% en HEUVELLAND met 7,5% boven N-VA Plus (6,2%) wippen. Vlaams Belang komt daarmee zelfs in de top 3, wat niet zo heel erg verwonderlijk is als je weet dat kopman Ward Knockaert van Dranouter is. GB doet het met 41,5% ietsje minder dan gemiddeld, CD&V met 35% ietsje beter. Wieland De Meyer is hier de populairste, gevolgd door Nathan Duhayon op 2 en Lieve D’Haene op 3.

In Kemmel en Loker (telbureau 2) zet Gemeentebelangen overduidelijk zijn beste resultaat neer: 50,7% is een echte absolute meerderheid en maar liefst 8% beter dan het gemiddelde. CD&V zit hier met 31,4% onder zijn gemiddelde, N-VA Plus met 12,3% erboven. Opvallend hier: Jef Huyghe haalt evenveel voorkeurstemmen als lijsttrekker Ivo Fonteyne. Toch blijft de partij afwezig in de top 3, met op 1. Wieland De Meyer, 2. Nathan Duhayon, 3. Bart Vanacker.

Westouter en De Klijte (telbureau 3) is duidelijk het wingewest van CD&V. De partij piekt hier op 40,6% (6% meer dan gemiddeld), terwijl GB met 34% meer dan 8% onder zijn gemiddelde blijft. Ook N-VA Plus doet het hier met 14,7% een stuk beter dan gemiddeld. De drie populairste kandidaten zijn hier alle drie van CD&V, met op 1. Nathan Duhayon, 2. Sylvie Knockaert en 3. Geert Debergh.

Telbureau 4 ten slotte behelst Wijtschate en Wulvergem. Hier zit GB met 45,2% boven zijn gemiddelde, CD&V met 31,5% eronder. Opvallende derde is hier HEUVELLAND, dat met 8,2% net boven N-VA Plus springt. Ook niet zo heel verwonderlijk, gezien de woonplaatsen van kopman Geert Vandewynckel en zijn running mate Els Baekelandt. Opmerkelijk hier is dat die andere Baekelandt, schepen Dirk, op de tweede plaats prijkt in de voorkeurstemmen, na Wieland De Meyer en voor Nathan Duhayon.

“Kwestie van mensen”

“Als je naar deze cijfers kijkt, dan zie je vooral dat het een kwestie van mensen is”, zegt burgemeester Wieland De Meyer (GB). “CD&V had inderdaad sterke kandidaten in Westouter, en Nathan Duhayon heeft ook zijn roots in dat gebied. Wij weten dus wat onze werkpunten zijn. Anderzijds zie ik dat wij het uitstekend doen in Kemmel-Loker en heel goed in Wijtschate-Wulvergem. Ondanks de roepers op Facebook is de bevolking er dus blijkbaar wel tevreden over ons gevoerde beleid en de grote dorpskernvernieuwing die we er hebben uitgevoerd. In die optiek is het wel jammer dat net in dit gebied de opkomst met ongeveer 68% beduidend lager lag.”

Ook Nathan Duhayon (CD&V) bevestigt dat het een kwestie van mensen is. “In Westouter hadden we met Geert, Sylvie en Sameer heel sterke kandidaten, met een grote voeling met de dorpsgemeenschap. En ikzelf ben er natuurlijk ook heel er goed bekend: mijn vier grootouders en mijn ouders zijn alle van Westouter, en ik heb er ook gevoetbald. Anderzijds ben ik toch wel verrast door de score van GB in Kemmel en Loker, waar ik woon. En ook de uitslag in Wijtschate verrast me wel wat, de bevolking is daar blijkbaar toch tevreden. En met schepen Dirk Baekelandt hadden ze er natuurlijk wel een stevig verankerde kandidaat.”