Verkeersexpert Marc Vanderbrigghe vervoegt verruimingslijst CD&VPLUS in Blankenberge: “Aanspreekpunt voor Uitkerke”

CD&V Blankenberge-Uitkerke heeft een eerste nieuwe naam gelost voor de lokale verkiezingen in oktober ’24. Marc Vanderbrigghe (65) zetelde tot voor kort als onafhankelijk expert in de Blankenbergse verkeerscommissie.

De lokale CD&V maakte eerder bekend dat het in oktober ‘24 met een verruimingslijst naar de kiezer trekt onder de noemer ‘CD&VPLUS’. Het doel hiervan, was inwoners aan te trekken die zich als onafhankelijke louter willen inzetten voor de stad en haar inwoners. Dat leverde nu een eerste naam op. “Mijn eerste kennismaking met de lokale politiek was in 2019 als onafhankelijk expert in de verkeerscommissie. De goede verstandhouding toen, toonde voor mij aan dat werken over partijgrenzen heen perfect mogelijk is zolang maar de juiste mensen rond de tafel zitten. Dat is ook de reden waarom ik nu mee stap in het ‘PLUS’-verhaal van de CD&V”, zegt nieuwkomer Marc Vanderbrigghe, verwijzend naar de recente schermutselingen in de Blankenbergse verkeerscommissie.

Enthousiast

Hij is enthousiast over het verruimingsproject van de partij. “Het is een positief initiatief dat als platform kan dienen voor alle inwoners. Ik hoop dan ook dat ik mijn kennis en ervaring uit de politiewereld mee kan nemen in de groep. Uiteraard blijven verkeer, mobiliteit en openbare orde mijn grootste aandachtspunten, maar ik wil vooral ook de stem zijn voor de dorpskern Uitkerke waar ik woon. Uitkerke mag niet vergeten worden in het beleid – ik denk hierbij maar aan het verdwijnen van de geldautomaten. En ook de publieke ruimte van de dorpskern verdient aandacht”, klinkt het. Lokaal CD&V-voorzitter Marc Dhondt kent Vanderbrigghe al langer. “We waren in het begin van zijn carrière collega’s bij wat toen nog de gemeentepolitie van Blankenberge was. We konden het altijd goed met elkaar vinden en hebben ook zeer goed samengewerkt in de verkeerscommissie. Dat we nu als collega’s samen deelnemen aan de verkiezingen, is voor mij een mooi verlengstuk hiervan.”

Verkeer en mobiliteit

Vanderbrigghe is 65 jaar en gehuwd met Petra Mouton. Hij is afkomstig uit Veurne, waar hij in ’79 zijn politieloopbaan begon. In ‘86 vervoegde hij de interventiedienst in Blankenberge. Na een loopbaan van meer dan veertig jaar waarvan dertig als commissaris, ging hij op 1 april 2021 met pensioen. “Zeer tevreden dat Marc aan boord komt en onze verruimingslijst CD&VPLUS mee vorm wil geven”, vult lijsttrekker Sandy Buysschaert verder aan. “Marc komt met enorm veel kennis en ervaring op vlak van verkeer en mobiliteit. Hij woont letterlijk in de dorpskern van Uitkerke en wordt één van onze mensen die de stem en het aanspreekpunt moeten zijn voor de bewoners van Uitkerke. Met Marc hebben zij een sterke troef die erover zal waken dat er voldoende dienstverlening blijft op Uitkerke. Ook de opwaardering van de dorpskom Uitkerke moet nu eindelijk eens op de agenda komen.”

(WK)