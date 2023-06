Verkeerscommissie Blankenberge kiest nieuwe voorzitter en ondervoorzitters: “Er liggen belangrijke projecten op de plank”

De nieuw samengestelde stedelijke verkeers- en mobiliteitscommissie in Blankenberge koos op zijn eerste vergadering een nieuwe voorzitter en twee ondervoorzitters.

De leden van de commissie verkozen Blankenbergenaar Steve Demulder (43) als nieuwe voorzitter. Hij zetelt er als extern expert.

Onwettig

Daarnaast werden ook Ricko Vantorre (extern expert) en Celine Vannieuwenhuyse (vertegenwoordiger Vooruit-fractie) als ondervoorzitters verkozen. “Eerder bleek dat de stedelijke verkeers- en mobiliteitscommissie onwettig was. Die werd opgeheven en vervolgens werd een nieuwe, legitieme commissie samengesteld.”

Professioneel heeft Steve heel wat ervaring op het vlak van mobiliteit en verkeer. “Hij studeerde aan UGent af als master Bestuurskunde en ging aan de slag bij Stad Brugge. In 2004 werd hij het eerste diensthoofd van de mobiliteitsdienst, wat toen ook gekoppeld was aan de opdracht om de Mobiliteitswinkel op te richten. Tijdens die zes jaar als diensthoofd van de Brugse mobiliteitscel behaalde hij ook een graduaat verkeerskunde. Sinds 2014 volgt hij professioneel in Brugge alle grote infrastructuurprojecten en verkeersstudies op”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD).

Constructief

“Geen enkel thema beroert inwoners en beleid meer dan mobiliteit, verkeer en parkeren”, zegt de kersverse voorzitter. “Er is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de commissie om inhoudelijk en constructief samen te werken in het belang van de Blankenbergenaar. Er liggen belangrijke projecten op de plank waar we mee oplossingsgericht aan de slag moeten gaan, steeds met grote aandacht voor verkeersveiligheid en communicatie.”

“Dat laatste is heel belangrijk om draagvlak te behouden voor gemaakte keuzes en beslissingen. Na een loopbaan van meer dan 20 jaar ondertussen ken ik de werking van een lokaal bestuur heel goed.”

Marc Dhondt

“Ook de veelzijdigheid waarmee mobiliteitsvraagstukken soms moeten benaderd worden, zijn me goed bekend. Van grote complexe dossiers tot de ‘kleine’ vragen: telkens opnieuw is een zorgvuldige afweging aan de regelgevende kaders maar ook aan de specifieke context noodzakelijk. Ik hoop dan ook dat ik binnenkort mijn Brugse ervaring, gecombineerd met een liefde voor Blankenberge, kan inzetten in deze adviesraad”, aldus Demulder.

De vorige voorzitter van de verkeerscommissie diende ondertussen zijn ontslag in. Voorzitter Steve Demulder: “Ik wil namens de mezelf en de leden van de commissie Marc Dhondt danken voor zijn jarenlange inzet voor mobiliteit en verkeer in Blankenberge.”