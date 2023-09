Verhuist politiezone Gavers naar Marktstraat? Stad Harelbeke brengt bod uit op vroeger bankkantoor

Stad Harelbeke bracht informeel een bod van 880.000 euro uit op een gebouw in de Marktstraat 9/13. De bedoeling is er na de aankoop de politiezone Gavers gedeeltelijk in onder te brengen. “Het bankkantoor is een vrij recent gebouw, is centraal gelegen en heeft een parking die plaats biedt aan een negental voertuigen met een uitweg naar de Stationstraat. Ideaal voor onze politiemensen”, zegt burgemeester Alain Top (Vooruit).

In het pand was tot een aantal jaren geleden een bankkantoor ondergebracht. Daarna werd er een kantoor van een nabijgelegen bedrijf ondergebracht. “Het immokantoor reageert alvast niet negatief, maar het dossier moet eerst nog langs de gemeenteraad die goedkeuring moet geven.”

De stad hoopt bij de aankoop op een subsidie van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Dat kan tot 30 procent van de aankoopprijs bedragen. “De voorwaarde is dat het om een handelskernversterking zou gaan. De politiezone Gavers is al een tijdje op zoek naar een uitbreiding van hun huisvesting, maar het commissariaat hangt vast aan een huurcontract. Waarschijnlijk zijn er niet veel extra investeringen nodig.”