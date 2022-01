Verhuist brandweerkazerne De Haan naar de Duinenweg? Niet alle brandweermannen staan achter het voorstel

Burgemeester Wilfried Vandaele heeft een plan voorgesteld waarbij er een nieuwe brandweerkazerne gebouwd wordt op de locatie van het recyclagepark aan de Duinenweg, die sowieso te klein is geworden. Oppositiepartij Bewust kan zich daar wel in vinden, maar weet ook dat dit voor sommige vrijwillige brandweermannen minder goed nieuws is.

Wenduine heeft al sinds jaar en dag een brandweerpost en een eigen kazerne op de Markt. Het is een van de vaste waarden in de deelgemeente van De Haan waar de inwoners ook best wel trots op zijn. Bij de brandweerhervorming werd de post Wenduine opgenomen in de grote Hulpverleningszone 1. De ligging past op dit moment niet meer binnen de vereisten dat 85 procent van het grondgebied van een gemeente binnen een bepaalde tijdspanne bereikt moeten kunnen worden.

“Slechts 60 procent van het grondgebied kan momenteel binnen de norm bereikt worden. Mocht De Haan geen eigen korps hebben, dan is die dekkingsgraad even groot via de omliggende korpsen. Wij willen ons brandweerkorps echter absoluut behouden, maar dat kan dus alleen als we de kazerne op een andere plaats inplanten”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (Open&N-VA). Hij stelt daarom voor om een nieuwe kazerne te bouwen op de site van het huidige recyclagepark.

Wilfried Vandaele. (foto LB)

“We moeten in het centrum van De Haan zoeken. Mogelijkheden zijn de Nieuwe Steenweg/Zandstraat en de Duinenweg. De berekeningen wijzen uit dat de Duinenweg de beste keuze is met een dekkingsgraad 94,4 procent. Bovendien wonen alle huidige brandweermannen – op eentje na – dan in een straal van 5 kilometer, wat een van de vereisten is. Die kunnen dus allemaal aan boord blijven, en dat vinden wij ook belangrijk.”

De site van het huidige recyclagepark aan de Duinenweg, dat te klein is geworden, zou dus ideaal zijn om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen. “Als de gemeente het terrein ter beschikking stelt, kan de brandweerzone de kosten van het gebouw op zich nemen. Als dat plan slaagt, krijgen we ook een ambulance en een permanente aanwezigheid van drie beroepsbrandweermannen. Die moeten ons vrijwilligerskorps ondersteunen.”

Speciaal verhuisd

Oppositiepartij Bewust kan zich wel vinden in het voorstel van de burgemeester. “Ook binnen onze partij is al geopperd door Kurt Demaria dat het huidige containerpark te klein is geworden. We hebben nog ruimte over in de gemeente waar het naartoe zou kunnen verhuizen. Deze beslissing zou de druk op het verkeer ook verlichten op de huidige locatie. Voor Wenduine zou het jammer zijn als de brandweer verdwijnt. Ze zijn al 100 jaar met elkaar verbonden, maar ik begrijp dat het nodig is qua dekkingsgraad.”

Peter Breemersch. (foto LB) © LBB

“Dit plan zou dan wel een goede optie zijn. Het zal weliswaar ook jammer zijn voor bepaalde vrijwillige brandweermannen. Ik weet dat sommigen speciaal naar Wenduine verhuisd zijn om snel in de kazerne te staan. Voor hen zal dit wel zeer zuur zijn, maar we beseffen ook dat het algemeen belang voor de bevolking primeert”, aldus Peter Breemersch.

(LB)