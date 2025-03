Verenigingen kunnen Den Teirlink in Moorslede opnieuw huren

De gemeenteraad keurde een tijdelijk gebruiksreglement voor jeugdhuis Den Teirlink op de Marktplaats in Moorslede goed. De werking in het jeugdhuis stopte in mei vorig jaar. De vrijetijdsdienst krijgt vaak vragen van verenigingen om er evenementen te kunnen organiseren. Dat zal voortaan kunnen. Jeugdverenigingen betalen dan 200 euro, anderen 350 euro.

Het jeugdhuis ging eind 2015 open. Boven kreeg de heemkundige kring een onderdak. Tot eind april vorig jaar was Den Tierlink maar sporadisch meer open en viel het doek door een gebrek aan vrijwilligers-bestellers. Ondanks pogingen om nieuwe vrijwilligers aan te trekken, het uitschrijven van een concessie en het verlengen van de termijn tot kandidaatstelling werd niemand bereid gevonden zijn schouders onder een nieuwe jeugdhuiswerking te zetten. “Dit betekent dat er momenteel geen plek is in Moorslede waar jongeren elkaar kunnen treffen”, aldus schepen van Jeugd Jürgen Deceuninck (Sterk).

“Er was een open vergadering waarop een 15-tal mensen aanwezig waren, die willen helpen om het jeugdhuis open te houden maar het ontbreekt ons aan trekkers. We willen vermijden dat het gebouw verloedert.” Anneleen Becu (PRO) vroeg naar de capaciteit en of dat is bepaald door de brandweer. “Neen, door onze preventiedienst”, aldus de schepen. Becu vroeg ook op welke basis de tarieven zijn bepaald. “We hebben de tarieven vergeleken met wat jeugdhuizen in de omliggende gemeenten betalen”, aldus Jürgen Deceuninck.

Vrijdag fuif

Gert-Jan Hovaere (NVAPlus) hoopt dat het effectief weer tot een werking en uitbating komt. “Het klinkt hoopvol dat er enkele krachten hun schouders willen zetten onder de werking”, zegt hij. “We zijn op goede weg. Misschien kunnen er flyers worden verdeeld en stickers op de ramen worden voorzien zodat het aantrekkelijk blijft.”

Ondertussen staat er al een eerste activiteit vast. KSA PLUS organiseert op vrijdag 7 maart vanaf 19 uur een verkleed Carnavalsfeestje. Wie verkleed komt, krijgt een leuke verrassing.” (Erik De Block)