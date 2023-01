Verbouwingswerken voor cultuurhuis Scharbiellie

Op de gemeenteraad van januari werd het definitieve ontwerp voor de verbouwingswerken aan cultuurhuis Scharbiellie goedgekeurd. Met een aantal renovatie-ingrepen wil het lokaal bestuur het cultuurhuis nieuw leven inblazen.

Vooral het dak is in slechte staat en ook de verandaconstructie voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. “De zijkanten en de gemeenschappelijke muur moeten worden opgetrokken”, legde schepen Wim Janssens uit. “We pakken de verandaconstructie aan die er niet meer zo fameus uitziet, en waar het in de zomer veel te warm is. Er komt een plat dak met een groot vast dakraam, waardoor de situatie sterk zal verbeteren. We zullen zorgen voor deftige isolatie, een nieuw plafond en binnen wordt de professionele verlichting opnieuw opgehangen. We zullen ook kleine mankementen oplossen, zoals het vernieuwen van de muziekinstallatie, en met een likje verf zullen we de Scharbiellie weer optimaal kunnen gebruiken.” Oppositieraadslid Pol George (CD&V) had hierbij toch wel een aantal bedenkingen: “Is het nog wel de moeite om die kosten te doen? Want hieraan hangt toch een prijskaartje van 100.000 euro zonder btw en zonder erelonen volgens de raming van de architect. Ik heb de bezoekersaantallen door de jaren heen eens bekeken (behalve die van de laatste drie jaar, met daarin de coronaperiode). Ik heb vastgesteld dat er gemiddeld 300 à 400 bezoekers per maand over de vloer komen. Dat is toch wel heel povertjes! Zou het niet beter zijn de expo’s in de kerk te organiseren? Nu moeten jullie zorgen voor extra personeel in de Scharbiellie, waar vooral ook vrijwilligers worden ingezet. Zou het niet beter zijn om de glazen koepel weg te halen en er een appartement van te maken?”

Bijkomende troef

Schepen Nicolas Luyssen reageerde een beetje geërgerd: “De infrastructuur heeft zich door de jaren heen bewezen en tal van lokale kleine initiatieven verwelkomd op een centraal gelegen locatie die zich er perfect toe leent. Ik laat me niet vastpinnen op het aantal bezoekers. Ook de kwaliteit van wat er wordt gebracht telt! Als we dit zouden wegnemen en alle expo’s verhuizen naar één enkele andere locatie zoals de kerk, dan zou dit een tekortkoming zijn. Dit is gewoon een bijkomende troef! Het was bekend dat deze investering een noodzaak was, en die krijgt nu eindelijk vorm. De omstandigheden waren niet altijd optimaal om in de Scharbiellie een opening of expo te organiseren, maar met de nieuwe technische infrastructuur zal dat wel zo zijn.” Burgemeester Bram Degrieck voegde eraan toe: “Dit is gemeentelijk patrimonium. Soms kan je met cijfers een koe doodschieten! Alleen al de expo over de Zeelaan in beeld trok 2.893 bezoekers! De renovatie van het cultuurhuis maakt deel uit van onze beleidsdoelstellingen, want we willen de Scharbiellie opwaarderen tot een flexibele tentoonstellingszaal.” Schepen Wim Janssens hoopt nog dit jaar de verbouwingen te kunnen realiseren: “Zodra we een aannemer kunnen aanstellen, kunnen de werken starten. Maar we houden uiteraard ook rekening met de geprogrammeerde expo’s.”